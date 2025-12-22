Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025, en directo | Premios, números y localidades afortunadas en la Región de Murcia

Los murcianos han gastado este año 65,14 euros de media en Lotería de Navidad, lo que supone un 1,6 por ciento más que en 2024

El Sorteo Extraordinario de Navidad, en directo

El Sorteo Extraordinario de Navidad, en directo / L.O.

Joaquín Vallés

Llega uno de los momentos más esperados del año con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. En esta edición, el sorteo repartirá 2.772 millones de euros en premios, que podrán cobrarse desde la misma tarde en la que se celebre. El premio mayor, conocido como El Gordo, está dotado con 400.000 euros por décimo, una cantidad sujeta a tributación. Entre los premios más habituales destacan las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

En Directo
