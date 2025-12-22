Lotería de Navidad 2025, en directo | Premios, números y localidades afortunadas en la Región de Murcia

Llega uno de los momentos más esperados del año con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. En esta edición, el sorteo repartirá 2.772 millones de euros en premios, que podrán cobrarse desde la misma tarde en la que se celebre. El premio mayor, conocido como El Gordo, está dotado con 400.000 euros por décimo, una cantidad sujeta a tributación. Entre los premios más habituales destacan las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

En Directo

Los murcianos han gastado este año 65,14 euros de media en Lotería de Navidad La primeras bolas ya están saliendo, y se escucha el tradicional cántico de los niños de San Ildefonso. El gasto medio de los murcianos en Lotería de Navidad se sitúa este año en 65,14 euros por persona, un 1,6 % más que en 2024. En total, la inversión alcanza los 103,3 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por Loterías y Apuestas del Estado.

Los murcianos han gastado este año 65,14 euros de media en Lotería de Navidad La primeras bolas ya están saliendo, y se escucha el tradicional cántico de los niños de San Ildefonso. El gasto medio de los murcianos en Lotería de Navidad se sitúa este año en 65,14 euros por persona, un 1,6 % más que en 2024. En total, la inversión alcanza los 103,3 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este lunes hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.