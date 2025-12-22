La inteligencia artificial y la ciberseguridad refuerzan el Plan Industrial regional

El Plan Industrial, que el Gobierno regional está ultimando, incorporará una nueva línea de trabajo con el objetivo de afrontar los desafíos de la denominada Industria 4.0, que pasan en su mayor parte por la revolución de la inteligencia artificial y el refuerzo de la ciberseguridad.

Así lo transmitió el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, a los principales representantes del sector durante la reunión de este lunes del Consejo Asesor Regional de Industria (CARI).

En el encuentro, al que acudió una treintena de representantes del sector industrial en la Región, Juan María Vázquez explicó que "la última revolución industrial, la que nos adentra en la Industria 4.0, conlleva el reto de dotar a nuestro sector de las herramientas necesarias para reforzar su seguridad en un entorno plenamente digital e incorporar a sus procesos todo lo relacionado con el desarrollo exponencial que está viviendo el ámbito de la inteligencia artificial".

El consejero resumió esta línea de trabajo en el concepto ‘Más Conectada’, que será la séptima de las que el Plan Industrial contempla. "Sumar esta línea refuerza el carácter dinámico y en evolución del Plan Industrial", remarcó Juan María Vázquez, quien señaló que viene a responder a las propuestas recopiladas en el "amplio proceso participativo", con más de 80 encuentros con todos los actores del sector.

Asimismo, adelantó que el plan contempla “mecanismos de control, seguimiento e impacto de las medidas que recoge”. En concreto, incluye una decena de indicadores estratégicos, medibles y accesibles a través de los cuales se hará el seguimiento del plan y se revisará.

“Estos indicadores, entre los que se encuentran el Valor Añadido Bruto Industrial, el Índice Producción Industrial o la inversión en I+D+i, son los que nos permitirán realizar un seguimiento real y en su caso ajustar los objetivos estratégicos del plan”, añadió el consejero.

Otros indicadores que se usarán son: los ocupados en el sector industrial, el número de empresas innovadoras, el volumen de exportación industrial, la superficie de suelo creado para industria, los certificados de ahorro energético, la potencia instalada de autoconsumo en el sector y el tráfico de mercancías que genera.

Juan María Vázquez trasladó que será el Consejo Asesor de Industria el que actúe como comité de seguimiento del plan, "que prevé una revisión intermedia para el 2030".

Igualmente, Juan María Vázquez se refirió a las actuaciones para reforzar su representatividad y capacidad de interlocución, que incluyen su ampliación "para mejorar el diálogo y la participación con todos los colectivos relacionados con el ámbito industrial". Así se incorporarán representantes del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), la Fundación Isaac Peral y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

De la Administración regional se unirán representantes con responsabilidades en los ámbitos de Formación Profesional, del Instituto de Fomento y de Hacienda, "con el objetivo de mejorar la coordinación entre las políticas de formación, empleo e industria y responder a los desafíos de empleabilidad", indica la Comunidad.