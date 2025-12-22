El Gordo podría hacer felices a los murcianos por séptima vez

Murcia es la ciudad de la Región en la que más veces ha caído el premio gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con un total de seis veces. A la capital, le siguen San Pedro del Pinatarcon cinco, y Alcantarilla, Cartagena, Mazarrón y Yecla, con dos veces. Este sorteo reparte hoy 2.700 millones en premios.

Por su parte, Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del gordo, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.

Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el gordo ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), recogidos por Europa Press, la segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 gordos desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio en 2022 y 2023.

A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 19, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el gordo en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Es el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en doce ocasiones; Granada, en once; Alicante, en diez; Santander y A Coruña, en nueve ocasiones.

Por su parte, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm (Alicante), Almería, Castellón de la Plana (Castellón), O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.

También ha caído el primer premio dos veces en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, Alcorcón, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Las Rozas, Leganés, Parla, San Lorenzo de El Escorial y San Sebastián de los Reyes (Madrid); Alora, Marbella, y Torremolinos (Málaga); Alcantarilla, Cartagena, Mazarrón y Yecla (Murcia); Cordovilla (Navarra), etc.

A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio.