El Gobierno licita la nueva comisaría de Policía Nacional en Alcantarilla

El Ministerio del Interior ha sacado a licitación la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Alcantarilla, una infraestructura largamente demandada en el municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 6,4 millones de euros, financiados íntegramente por el Gobierno de España, y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

El nuevo edificio se ubicará en la calle Alcalde José Legaz Saavedra, sobre una parcela de más de 7.000 metros cuadrados, y dispondrá de instalaciones modernas y accesibles. Entre los espacios previstos figuran área de detención, aparcamiento, vestuarios, gimnasio, dependencias de atención al ciudadano y áreas especializadas como Policía Científica y Jefatura.

El nuevo edificio de la Policía Nacional incluirá áreas de atención al ciudadano, Policía Científica y Jefatura

El secretario general del PSOE de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, ha valorado positivamente el inicio del proceso, señalando que se trata de “una gran noticia para el municipio” y destacando el compromiso del Gobierno de España con la mejora de la seguridad y de los servicios públicos. Según Toledo, esta actuación permitirá dotar a la Policía Nacional de unas instalaciones acordes a las necesidades actuales tras años de espera.

Asimismo, ha subrayado el papel del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al que ha reconocido su trabajo para impulsar este proyecto.

Con esta licitación, el Ejecutivo central avanza en el refuerzo de las infraestructuras de seguridad en la Región de Murcia, "dando respuesta a una demanda histórica de Alcantarilla y apostando por unas instalaciones modernas y adaptadas al servicio público", indican desde el PSOE de Alcantarilla.