¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad y quién puede pedir acogerse a ella?

La Ley de Segunda Oportunidad con la que se han beneficiado numerosos murcianos entró en vigor hace más de cien años en Estados Unidos. A España llegó hace ahora diez años, con el objetivo de ofrecer una salida jurídica a todas aquellas personas con problemas económicas para que pudieran cancelar las deudas contraídas a las que no pueden hacer frente.

Sobre todo iba dirigida a a ayudar a particulares, autónomos y pequeñas empresas a cancelar sus deudas y tener un nuevo comienzo económico.

La normativa establece una serie de requisitos que deben cumplirse para acogerse a ella, aunque las condiciones exactas pueden variar en función de cada caso particular y de la interpretación que haga el juez encargado de tramitar el procedimiento.

No obstante, algunos de los requisitos más comunes son encontrarse en situación de insolvencia, lo que significa que no puede hacer frente a sus deudas con regularidad; que el deudor actúe de buena fe, lo que implicaría que no puede haber generado su insolvencia de forma fraudulenta o negligente; o no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, la Hacienda pública o la Seguridad Social.

Ahondando en la actuación de buena fe, la persona debería demostrar que no tiene bienes suficientes para hacer frente a la deuda. También se considera que se actúa de buena fe si se ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos antes de presentar la solicitud de concurso de acreedores.