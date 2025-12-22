López Miras celebra que los extremeños hayan decidido "desterrar al socialismo" y pide a Vox que no bloquee

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, celebró ayer, tras conocer los resultados de las elecciones en Extremadura, que los ciudadanos de esa comunidad hayan decidido "desterrar al socialismo de su tierra", alegando que la candidata del Partido Popular, María Guardiola, "ha conseguido un resultado histórico" para su partido y "suma más que toda la izquierda". Asimismo, a través de un mensaje en sus redes sociales, apuntó que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, "sigue perdiendo y, muy pronto, lo hará en España".

Los resultados de estos comicios no han despejado la gobernabilidad en Extremadura, pero sí dejan claro el dominio del bloque de derechas tanto en Cáceres como en Badajoz frente al de izquierda. El PP (29) obtiene más escaños que toda la izquierda y puede presidir la Junta, aunque necesitará un acuerdo con los de Abascal, que doblan resultados (11). El PSOE se queda con 18 escaños, diez por debajo de su mínimo de 2023, mientras que Unidas casi dobla apoyos (7).

En declaraciones previas a la Junta Directiva Nacional del PP, añadió que "Vox no debería bloquear" el Ejecutivo de Guardiola. "Quien ha conseguido el 16% de los votos no debería bloquear el Gobierno de un partido que ha obtenido el apoyo del 43% de los votantes extremeños en una región cuyos electores quieren que María Guardiola sea presidenta", incidió.

Lucas subrayó que "los resultados de los comicios extremeños no son extrapolables a otras convocatorias"

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, recalcó este lunes que "los resultados de los comicios extremeños no son extrapolables a otras convocatorias electorales", ya que "cada comunidad autónoma tiene su propia idiosincrasia y dinámicas específicas".

En este sentido, afirmó que la situación en la Región de Murcia es diferente. "Mientras que en Extremadura todas las encuestas reflejaban una fuerte bajada en escaños del Partido Socialista, en nuestra comunidad los últimos barómetros, a pesar de haberse realizado en un contexto nacional desfavorable para el PSOE, señalan que el PSRM-PSOE mantiene su número de escaños, convirtiéndose en una excepción a nivel nacional", explicó.

Para él, "la Región de Murcia se encuentra en un claro fin de ciclo tras treinta años de gobiernos del Partido Popular" porque "López Miras es un presidente que no gestiona, que carece de un proyecto de región propio y que aplica el problema electoral de la ultraderecha".

Antelo considera que los resultados del PP, que ha ganado las elecciones pero no llega a la mayoría absoluta, suponen una "derrota"

Por su parte, el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, destacó el crecimiento de la formación de Santiago Abascal y la "derrota" de la presidenta extremeña, María Guardiola, que "convocó elecciones por un capricho, un capricho muy caro para los extremeños que ha costado 7 millones de euros y que le ha servido para perder 10.000 votos".

A renglón seguido, subrayó que "la fuerza de VOX avanza en todo el país y, especialmente, en la Región de Murcia", momento que aprovechó para manifestar que esperan ser en 2027 "la primera fuerza política" en la comunidad murciana "para cambiar las cosas de una vez por todas y para que todos esos proyectos tan necesarios se hagan realidad".

Para Sánchez Serna, el crecimiento de Unidas Podemos "certifica el fin del experimento Sumar"

Para el coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, las elecciones de Extremadura demuestran que "Unidas Podemos está de vuelta" y que "existe un espacio innegable para una izquierda transformadora que arraigue entre la militancia y el territorio y que vuelva a los grandes problemas estructurales como la desigualdad o la precariedad para los que no tienen respuesta PP y Vox".

Además, cree que esta vuelta de Unidas Podemos "certifica el fin del experimento Sumar, que fue una apuesta por subordinarse al PSOE y a los límites que impone para gobernar y que con la crisis del PSOE de Sánchez ya no da más de sí".