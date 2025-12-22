Ecologistas y vecinos se rebelan contra el emisario depuradora de Cala Reona: todas sus alegaciones al proyecto de la CHS

Unión ecologista, vecinal y social contra el proyecto del futuro emisario de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur de Cartagena (en Cala Reona) que pretende impulsar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)

La actuación planteada por el organismo de cuenca «no responde a una solución estructural del problema, sino que se limita a una reparación de mínimos del aliviadero existente, pese a presentarse como un nuevo emisario». Asociaciones como Ecologistas en Acción, Anse, Pacto por el Mar Menor, las asociaciones vecinales Covaticas-La Jornada, de Cabo de Palos y Procabo han presentado alegaciones a un proyecto, dicen, que «perpetúa una dinámica de roturas, reparaciones sucesivas y vertidos al mar en un entorno de altísimo valor ecológico».

Los firmantes reconocen la necesidad de disponer de un aliviadero de emergencia para la Estación Depuradora de Aguas Residuales Mar Menor Sur, «que es competencia tanto del Ayuntamiento de Cartagena como de la Comunidad», y subrayan que el fin de dicha planta depuradora era la reutilización de las aguas para el regadío, pero, en la actualidad «se producen vertidos continuados de aguas insuficientemente tratadas al Mediterráneo, hecho que es completamente incompatible con los objetivos de protección ambiental» establecidos en la Directiva Marco del Agua y la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, sostienen.

¿Qué es? El emisario de Cala Reona, roto desde abril de 2022, es la tubería submarina que conecta la Estación Depuradora de Aguas Residuales Mar Menor Sur con el Mar Mediterráneo en la zona de Cala Reona, en Cabo de Palos. Su función es evacuar al mar el agua tratada por la depuradora cuando no puede reutilizarse para riego u otros usos.

En este sentido, advierten de los riesgos de eutrofización y «afección indirecta» a espacios protegidos próximos como el litoral de Calblanque, la Reserva Marina de Cabo de Palos–Islas Hormigas y el LIC Montes Submarinos del Seco de Palos.

Señalan deficiencias en la caracterización química del efluente y la falta de datos sobre hábitats sensibles

Carteles de prohibido el baño tras la rotura del emisario. / L. O.

Otras carencias

Asimismo las alegaciones denuncian importantes carencias del estudio de impacto ambiental, entre ellas la falta de una caracterización adecuada de la carga química del efluente y de la masa de agua receptora, la ausencia de datos actualizados sobre hábitats sensibles como las praderas de Posidonia oceánica o los fondos de mar, y la infravaloración de los impactos sobre la pesca local de tipo artesanal. También se señala que el proyecto ignora información científica relevante y programas oficiales de seguimiento ambiental ya existentes.

También se alerta de que el proyecto no incorpora de forma efectiva el impacto del cambio climático, pese al aumento constatado de temporales extremos en la zona, lo que pone en duda la durabilidad y seguridad de la infraestructura propuesta. En este contexto, se reclama un refuerzo estructural real del tramo más vulnerable del emisario y un sistema de control y monitorización continua del efluente.

Las asociaciones firmantes consideran «especialmente grave» que la evaluación ambiental no aborde el problema desde una perspectiva territorial e integrada, obviando el origen de las aguas residuales, la deficiente red de saneamiento existente y la falta de reutilización del agua depurada. Recuerdan además que el Avance de las Directrices y del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor identifica precisamente estas cuestiones como estratégicas, lo que refuerza la necesidad de replantear el enfoque del proyecto.

Por todo ello, el colectivo considera necesaria la «intervención urgente» para reparar la rotura del actual emisario y «eliminar el vertido directo» en la orilla de Cala Reona, pero advierte de que dicha actuación, por sí sola, no resuelve el problema de fondo.

Las asociaciones firmantes subrayan que esta obra «no puede presentarse como una solución definitiva» y reclaman que se acompañe de «medidas estructurales que aborden de manera rigurosa e integral la situación de la EDAR Mar Menor Sur, la gestión del ciclo completo del agua y la eliminación progresiva de los vertidos al medio marino, evitando que el emisario se consolide como una salida permanente del sistema».