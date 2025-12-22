La CHS termina los trabajos de recuperación de los desagües de la presa del embalse del Argos

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha concluido las obras de recuperación de los desagües de la presa del embalse del Argos y del canal Argos-Quípar.

En este sentido, los trabajos consistieron en la restitución de la capacidad de desagüe del aliviadero secundario de la presa del Argos que conecta con el río Quípar. Para ello se acometió la extracción y retirada de los sedimentos y arrastres depositados en el canal de carga durante la Dana de octubre de 2024 y que afectó, con especial virulencia a esta zona del Dominio Público Hidráulico.

Tras ese episodio de fuertes precipitaciones, los arrastres depositados en el vaso de la presa del embalse del río Argos dificultaron la capacidad de desagüe de la infraestructura. Estos materiales, no han supuesto un riesgo durante otros periodos de lluvias, pero se consideró optimizar los aliviaderos de la presa para que pudiera funcionar de la manera más eficaz y eficiente posible.

Así, la CHS finalizó la parte que corresponde al vaso de la represa para que pueda conectar las aguas del embalse con el canal Argos-Quípar de manera que garantice el perfecto funcionamiento de la presa del Argos.

Por otro lado, la Confederación ha hecho labores de limpieza y mantenimiento en el canal que une los afluentes del río Segura ya que sufrió gran cantidad de aterramientos lo que redujo su capacidad. Con estas tareas, la conexión Argos-Quípar vuelve a estar en un punto óptimo.

Además, la CHS realizó la caracterización de los sedimentos a extraer, también se llevó a cabo la construcción de un camino para el acceso a la zona de trabajo del cauce y que, posteriormente, es empleado para poder llegar todos los puntos de la infraestructura.

Así, los operarios del organismo de cuenca hicieron una excavación de una longitud aproximada de unos 250 metros a una anchura de hasta 40 metros para poder hacer las tareas descritas. Esta actuación en particular, generó nuevos materiales que también fueron clasificados y transportados a un vertedero autorizado.

Las obras obtuvieron la declararon de emergencia el 14 de enero de 2025 con un presupuesto base de licitación de 960.000 euros.

Finalmente, estos trabajos complementan a otra actuación de emergencia que la CHS realizó a lo largo de 12 kilómetros del curso del río Argos.