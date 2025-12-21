La Región, destino más deseado para el turismo rural en Nochevieja

Si algo no le falta a la Región son los destinos rurales. Murcia tiene todos los elementos necesarios, y más, para hacer disfrutar a aquellos que buscan pasar los periodos estivales en destinos más naturales, ya sea buscando el sol y la playa, los ríos o la montaña.

Según los datos publicados por EFE y consultados a la plataforma de reservas Escapadarural.com, la Región de Murcia encabeza la lista de ocupación del turismo rural a nivel nacional para el último día del año. La cifra de plazas reservadas se sitúa en un 86%; se ocuparán, prácticamente, la totalidad de las plazas.

Asimismo, la ciudad de Murcia se encuentra entre las primeras provincias a nivel nacional con, también, un 86%.

Datos nacionales

Las estadísticas a nivel nacional indican que el 70% de las viviendas destinadas al turismo rural, ya están reservadas para Nochevieja.

Según EFE, Escapadasrural.com apunta que siete de cada diez alojamientos rurales que oferta su web colgará el cartel de completo.

La Región se encuentra seguida de Cataluña y Canarias al 85%, Comunidad Valenciana y Navarra al 79% y Madrid al 78%.

Además de Murcia, el resto de provincias tienen los siguientes datos: Barcelona y Santa Cruz de Tenerife con un 88% de ocupación; después le siguen Huelva 86%, Lleida al 85% y Alicante con un 83%.

Nochebuena y Navidad

Con respecto a los días de Nochebuena y Navidad, "uno de cada dos alojamientos" alcanzará el "lleno total".

Durante estas primeras fiestas, las comunidades con más demanda son Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Las más demandadas en el caso del 25 de diciembre son Asturias, Girona, Barcelona, Navarra y Ávila, de acuerdo a los datos de la plataforma.

Cifras récord en algunas comunidades

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha cifrado su ocupación media nacional en un 72 %, con un aumento de 5 puntos porcentuales para Nochevieja y Año Nuevo.

Los dos archipiélagos tendrán un buen comportamiento y superarán esta media hasta alcanzar el 95 %.

El presidente de Asetur, Pedro Carreño, ha explicado que estas cifras irán al alza porque "todavía quedan días" y sigue siendo la tónica habitual sumar algunas reservas de última hora de los viajeros rezagados.

Según Carreño, 2025 han tenido una media de ocupación de entorno casi al 60 %, lo que supone que el sector se "estabiliza", algo con lo que realmente "están satisfechos" porque los viajeros contribuyen a que "el medio rural siga creciendo".

Por otro lado, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha datado su media nacional en torno al 90 % para las fiestas navideñas para los días que son festivos, esto es, Nochebuena y Nochevieja.

No obstante, su presidente, Francisco Parra, ha señalado que Navidad es una fiesta más "familiar" y el porcentaje se aglutina en un torno al 60 % de ocupación.

Más allá de lo datos de Navidad, según la Encuesta de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros, con referencia a octubre, la ocupación del turismo rural es casi un 3 % más alta que hace un año, también el grado de ocupación por plaza está en positivo (+7 %) y los precios han repicado por encima del 6 %.

El sector cierra así un año en el que las casas rurales han dado la batalla en el complejo sector del turismo, especialmente en puentes y periodos vacacionales.

Para 2026, los propietarios piden una reorganización del mismo, una apuesta real del desarrollo rural y el apoyo de las administraciones para seguir modernizando un sector que es clave en la economía rural.

España cuenta con 16.700 establecimientos reconocidos como alojamientos de turismo rural, que ofertan 167.000 plazas y emplean a más de 27.000 personas.