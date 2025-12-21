El PSOE no es la única víctima del ‘sorpasso’ de Vox en la Región

Solo hay dos comunidades en este momento en España en donde el Partido Socialista está en tercera posición y ambas cuentan con partidos nacionalistas. En el País Vasco, el PSOE está detrás del PNV y de Bildu; mientras que en Galicia le adelantan PP y BNG. Se trata de partidos soberanistas de izquierda los que se han convertido en estos territorios en principales partidos de la oposición.

Sin embargo, en la Región de Murcia, ya son tres barómetros electorales consecutivos los que, desde verano, reflejan un ‘sorpasso’ a los socialistas por la derecha. Este escenario no ha ocurrido nunca.

El Partido Socialista, con José Vélez a la cabeza, obtuvo en 2023 el 25,9% de los votos y 13 diputados. El Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) estimó, sin embargo, una pérdida ínfima de porcentaje de voto, hasta el 25,8%, restándole un escaño.

El pasado martes, era el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM el que rebajaba las expectativas de los socialistas hasta el 23,3%, perdiendo 2 diputados. Antes de ayer, de nuevo el Cemop, aventuraba que un 23,9% de los murcianos confiaría en el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, para ser su presidente si se celebraran hoy elecciones. Esto es, un diputado menos.

Está claro que ningún estudio confía en que los socialistas murcianos estén en posición para ocupar los despachos del Palacio de San Esteban, pero el hipotético ‘sorpasso’ de Vox no se debe tanto a la caída del PSOE, cuyos casos de corrupción a nivel nacional están en los medios de comunicación cada día, sino a la caída del partido hegemónico: el PP.

El desangramiento del Partido Popular es el que provoca el crecimiento de Vox Andrés Ballesteros — Politólogo

"Estamos asistiendo a un desangramiento del Partido Popular, que es el que se le está traspasando los votos a Vox", asegura Andrés Ballesteros, vocal del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc).

"Evidentemente, el Partido Socialista no representa ninguna alternativa ahora mismo ni parece que pueda serlo a medio plazo tampoco", afirma. Llegado el momento, "su gente" tendrá que decidir entre abstención o votar al PSOE. "A este ritmo, abstención", añade.

Volviendo a las encuestas, la de verano del Cemop pronostica que al Partido Popular le votaría el 36% de los murcianos cuando en los últimos comicios lo hizo el 43,3%. El porcentaje se reduce hasta el 38% en la encuesta del Obede y se queda en un 38,3% en el último Barómetro de Otoño conocido el viernes.

Los temas que marcarán la próxima campaña, seguridad e inmigración, juegan a favor de Vox

Los investigadores de este centro de estudios adscrito a la Universidad de Murcia hablaban de una fuga de antiguos votantes del PP hacia Vox de en torno a unos 37.000 electores en el barómetro anterior y ahora estarían rondando los 24.000 electores aproximadamente.

El problema, alertaron, está en "altos niveles de desmovilización interna que sufren las filas del Partido Popular". La fidelidad del votante del PP se sitúa en la posición más baja de todo el registro histórico, con cerca de unos 60.000 votantes del PP en las pasadas elecciones que hoy no saben a qué partido votarían.

En Princesa se ven la excepción

Desde el PSRM recalcan a esta Redacción que las últimas encuestas se han elaborado en un "contexto difícil" para el Partido Socialista a nivel nacional. Ademas, subrayan que, "mientras que en buena parte de las comunidades autónomas los sondeos señalan una bajada de escaños del Partido Socialista, en la Región de Murcia el PSRM-PSOE no pierde representación respecto a los últimos barómetros".

Para hacer esta afirmación, desde la sede de la calle Princesa de Murcia confían en que el margen de error de las encuestas esté a su favor. Pese a la fragilidad del argumento, afirman que el PSRM se convierte así en una "excepcionalidad a nivel nacional".

Además, se congratulan de que, en comparación con el primer barómetro del Cemop, el grado de conocimiento de su secretario general, Francisco Lucas, haya crecido en más de seis puntos. Asimismo, "en un contexto en el que todos los líderes políticos empeoran su valoración entre el conjunto de la ciudadanía, la valoración de Francisco Lucas entre los votantes socialistas aumenta y se consolida como el líder de la oposición mejor valorado". Las mismas fuentes consideran que estos datos ponen de manifiesto el "valor añadido" que aporta su líder frente al "desgaste de la marca PSOE en el conjunto de España".

El PSOE subraya en que el propio Gobierno regional es la quinta preocupación para los murcianos

Desde el PSRM también ponen de manifiesto el "desplome" del Partido Popular en la Región y que "el PSRM se sitúa como la alternativa frente a un López Miras y a un gobierno paralizado y condicionado por Vox".

La propia portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, insistió el viernes en otro dato "especialmente relevante": la ciudadanía señala al Gobierno regional como uno de sus principales problemas —el quinto, concretamente—. Desde su perspectiva, esto "ofrece un amplio margen de crecimiento al Partido Socialista en los próximos dos años", hasta que se celebren las elecciones autonómicas en la primavera de 2027.

"Francisco Lucas seguirá liderando la alternativa que necesita la Región de Murcia", remarcan desde el aparato, por si a alguien le pudiera caber alguna duda.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, afirmaba esta semana que, con estos resultados, "la máxima aspiración de PSOE y Vox es disputarse encabezar la oposición en la Región", y parecía contento de que el PP ganara "con claridad" las elecciones en la Región.

Parece que el único que dice no creer en las encuestas, Vox, es, precisamente, el único con motivos para sonreír.

De mantenerse la actual tendencia, Andrés Ballesteros considera que el crecimiento de los de Abascal en la Región "no ha hecho más que empezar" y que, lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, podría consolidarse de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

El auge de Vox se explica, en gran medida, por el contexto político nacional y por los temas que previsiblemente marcarán las próximas campañas electorales, especialmente la seguridad y la inmigración. "Entre la marca blanca y la marca original, muchos votantes se quedan con la original", señala.

"Salvo que ocurra un hecho político o judicial de gran impacto, no hay indicios de que esta dinámica vaya a revertirse", concluye el politólogo.