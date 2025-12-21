Un nuevo Hospital de Día Oncológico en la Arrixaca marcará un salto cualitativo en la atención al cáncer en la Región

La atención oncológica en la Región de Murcia dará un paso decisivo con la construcción de un nuevo Hospital de Día Oncológico para pacientes adultos en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció este proyecto durante el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur), destacando que la nueva infraestructura contará con una inversión de 7 millones de euros con fondos propios de la Comunidad Autónoma y permitirá triplicar el espacio destinado a la atención oncológica ambulatoria.

El nuevo Hospital de Día Oncológico se ubicará detrás del actual bloque Materno Infantil y contará con una superficie total de 4.200 metros cuadrados, diseñados para responder a las necesidades actuales y futuras de los pacientes con cáncer. Además, reforzará la conexión funcional con servicios esenciales como Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mejorando así la seguridad asistencial en situaciones de mayor complejidad clínica.

Durante su intervención, López Miras avanzó que la redacción del proyecto saldrá de forma inminente a contratacióny subrayó que esta actuación se enmarca dentro del Plan Oncológico Regional, que la Consejería de Salud presentará en los próximos meses. “Este hospital de día es una apuesta clara por una sanidad pública moderna, innovadora y centrada en el paciente”, afirmó el presidente, quien remarcó que la inversión responde tanto al aumento de la demanda como a la evolución de los tratamientos oncológicos.

Uno de los aspectos clave del proyecto es la ampliación y reorganización de los espacios asistenciales. El nuevo edificio contará con dos áreas interdependientes: Consultas Externas y Hospital de Día. En la planta de Consultas Externas se habilitarán 38 consultas, de las cuales 32 estarán dedicadas a Oncología, lo que supone 18 más que en la actualidad. Las restantes se destinarán a servicios especializados como el asesoramiento genético y la psicooncología, ámbitos cada vez más relevantes en el abordaje integral del cáncer.

Por su parte, el área de Hospital de Día dispondrá de 39 puestos de tratamiento —35 sillones y 4 camas—, casi el doble de los existentes en la actualidad. Este incremento permitirá atender a un mayor número de pacientes en condiciones más confortables, reduciendo tiempos de espera y favoreciendo una atención más personalizada. Asimismo, el nuevo espacio incorporará recursos fundamentales como un laboratorio propio, áreas específicas para pacientes en situaciones especiales —por ejemplo, aquellos que requieran aislamiento respiratorio o presenten trastornos del comportamiento—, zonas de Reanimación y Nutrición, tres consultas de Enfermería y un área específica de Investigación Clínica.

El presidente destacó que el diseño del nuevo hospital de día tiene muy en cuenta la evolución de los tratamientos oncológicos, que permiten a muchos pacientes prolongar su esperanza y calidad de vida, pero que requieren una monitorización más prolongada y especializada. Las nuevas instalaciones facilitarán ese seguimiento clínico continuo en un entorno más seguro, accesible y humanizado.

Además de mejorar la capacidad asistencial, el proyecto resolverá las barreras arquitectónicas del actual Hospital de Día Oncológico, cuya construcción data de hace décadas. La nueva infraestructura mejorará notablemente la accesibilidad, la intimidad de los pacientes y la equidad en la atención, al tiempo que optimizará la relación funcional con el Hospital General de la Arrixaca, donde se concentran los servicios de soporte vital.

El anuncio se produjo en un contexto especialmente simbólico, durante la conmemoración del 30 aniversario de Afacmur, una entidad clave en el acompañamiento a las familias de niños con cáncer. López Miras quiso reconocer su labor y subrayar que iniciativas como el nuevo Hospital de Día Oncológico “reflejan el compromiso de la Región con una atención al cáncer más cercana, más humana y basada en la excelencia clínica”.

Con esta inversión estratégica, la Comunidad Autónoma consolida su apuesta por fortalecer la red hospitalaria pública y por adaptar la sanidad regional a los retos actuales y futuros del cáncer, una enfermedad que exige no solo avances terapéuticos, sino también espacios asistenciales diseñados pensando en las personas.