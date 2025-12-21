Fernando López Miras felicita a los murcianos por Navidad

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, compartió hoy su felicitación navideña y del año nuevo en la que desea “una Navidad llena de paz, unión y esperanza”. Lo hace a través de un vídeo de tres minutos de duración que une tradición y modernidad a través de la reinterpretación de un aguinaldo tradicional, es decir, coplas improvisadas que se cantan durante las fiestas navideñas al son de instrumentos populares.

La felicitación está protagonizada por la Cuadrilla de Aledo, uno de los estandartes culturales y folclóricos de la Región de Murcia, fundada en 1672. Este año, con motivo de las fiestas navideñas, la cuadrilla del célebre trovero Tío Juan Rita, que falleció en 2020 a la edad de 108 años, ha sumado a nuevos integrantes para felicitar las fiestas a todos los murcianos a través de un videoclip. Uno de esos nuevos cuadrilleros es Raúl Frutos, músico, productor y lutier reconocido por su trabajo en proyectos como Crudo Pimento, y colaborador habitual de la banda murciana Maestro Espada.

En el vídeo, la Cuadrilla de Aledo, encabezada por el trovero Javier Andreo, recorre junto a Raúl Frutos y numerosos vecinos las calles del centro histórico del municipio, iluminadas para la ocasión con velas y faroles, en un guiño a la iniciativa ‘La Noche en Vela’ que se celebra cada mes de agosto en Aledo.

Durante el recorrido, el grupo se encuentra con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que recibe de manos de Javier Andreo la pandereta del Tío Juan Rita y se suma a la interpretación como un cuadrillero más.

El aguinaldo está compuesto por cuatro cuartetas, cada una de ellas formada por cuatro versos, en las que se ponen en valor las costumbres y tradiciones de la Región de Murcia, se evoca la magia de la Navidad y se transmite un mensaje de esperanza y futuro para toda la Región de Murcia.

La felicitación de Navidad, realizada por la productora Maskeline y dirigida por el creativo Jorge Martínez y F33, trasciende el tono institucional y apuesta por un lenguaje musical cercano con el que se refuerza el orgullo de pertenencia y la identidad regional, al tiempo que se acercan las tradiciones a las nuevas generaciones.