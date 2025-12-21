El documental que pone rostro al acompañamiento en el final de la vida

El pasado lunes 15 de diciembre, la Filmoteca Regional Francisco Rabal acogió el preestreno del documental 15 de diciembre, una obra que visibiliza el trabajo de las unidades de cuidados paliativos del Servicio Murciano de Salud y la labor esencial que desarrollan junto a pacientes y familias en uno de los momentos más delicados de la vida.

Al acto asistieron el consejero de Salud, Juan José Pedreño; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres; el presidente de Hefame, Enrique Ayuso; y la directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), Fuensanta Martínez, además de directivos y responsables de distintas áreas del Servicio Murciano de Salud. El lleno absoluto de la sala, con sus 380 localidades ocupadas, reflejó el interés y la sensibilidad que despertó el proyecto entre el público.

Dirigido por José Egea y producido por Horizon Media, Grupo de Medios de Televisión y Dowe Media, 15 de diciembre es un cortometraje documental de 25 minutos que acompaña durante una jornada completa a un equipo de cuidados paliativos. Rodado en Murcia, Bullas y Caravaca, el filme entra en los hogares de pacientes y familias para mostrar, sin artificios ni dramatismos, cómo los profesionales sanitarios alivian, acompañan y sostienen en el tramo final de la vida.

Lejos de una mirada trágica, el documental propone una reflexión serena y profundamente humana sobre el final de la vida, especialmente en fechas tan simbólicas como la antesala de la Navidad. La obra pone en valor el amor, el cuidado y la cercanía como pilares fundamentales de la atención paliativa, y reivindica la importancia de una sanidad que cuide no solo el cuerpo, sino también la dimensión emocional y familiar del paciente.

El proyecto ha sido posible gracias al impulso de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias y el patrocinio de entidades comprometidas con una atención sanitaria más humana, como la Plataforma Para Ti Paliativos de la Fundación Pía Aguirreche y Fundación HEFAME. Asimismo, cuenta con el respaldo institucional de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Murciano de Salud, cuya iniciativa inicial de visibilizar la labor de los profesionales de paliativos fue el germen del documental.

Tras la excelente acogida del preestreno, las productoras prevén organizar un nuevo pase a principios de 2026, con el objetivo de acercar la obra a quienes no pudieron asistir. Además, 15 de diciembre inicia ahora un recorrido por festivales y eventos nacionales e internacionales, llevando fuera de la Región el reconocimiento a los profesionales que acompañan cuando más se necesita.