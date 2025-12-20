Piden ampliar el plan para proteger el pato más amenazado de Europa

La Región de Murcia inició en septiembre el trámite de información pública del Proyecto de Decreto de Catalogación y Plan de Recuperación de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa y España, actualmente en peligro crítico de extinción. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), abría un periodo de dos meses para que ciudadanos, asociaciones y administraciones puedan realizar alegaciones y enriquecer las medidas de conservación.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, aseguró en su momento que «este plan es una apuesta firme del Gobierno regional por proteger uno de los símbolos de nuestra biodiversidad», y subrayó que el objetivo es que la cerceta pardilla vuelva a formar parte estable de los humedales murcianos. Entre las actuaciones previstas destacan la restauración ecológica de humedales, el control de especies invasoras, la reintroducción de ejemplares criados en cautividad y programas de educación ambiental y participación ciudadana. El plan abarca más de 1.492 hectáreas distribuidas en diez municipios y cuenta con un presupuesto superior a los 2 millones de euros para seis años.

No obstante, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al plan, valorando positivamente la iniciativa, pero alertando sobre la insuficiencia de su ámbito geográfico. La presidenta de la asociación ecologista, Ana María García Albertos, recordó que, aunque apoyan la tramitación del plan, la Administración regional tiene pendientes planes de recuperación de otras especies amenazadas, como las aves esteparias.

Según el escrito remitido a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, el territorio considerado en el plan deja fuera áreas con potencial para la reproducción, dispersión y migración de la especie. Entre los lugares mencionados se incluyen la Playa de la Hita y humedal relicto de Punta Galera, la Marina del Carmolí, Salinas de San Pedro del Pinatar, Salinas de Lo Poyo, Salinas de Mazarrón, Salinas de Córcolas, balsas de riego abandonadas y la Rambla Salada en Fortuna y Molina de Segura. García Albertos solicita que estos humedales históricos y otros «riachos y sitios lagunosos» citados por Ángel Guirao en el siglo XIX se incluyan como áreas de conservación potencial.

Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, señaló que «en general el plan está muy bien. La única pega es el área determinada para su aplicación, que creemos que se queda un poco escasa». Sin embargo, destacó la facilidad de gestión de la especie frente a otras más ligadas a terrenos privados, ya que la cerceta pardilla depende principalmente de cuerpos de agua públicos. «No es una tortuga ni un ave esteparia; su manejo es relativamente sencillo porque los hábitats son públicos», explicó a La Opinión.

Cabe destacar que la cerceta pardilla ha mostrado recientemente signos de recuperación en la Región gracias al Proyecto LIFE Cerceta Pardilla, coordinado por la Fundación Biodiversidad.

Este año se reprodujeron cinco parejas en libertad en humedales de Lorca y Mazarrón, con un total de 42 pollos, sumándose a la reproducción confirmada en 2024 después de más de 15 años sin registros. Vives recordó que la especie, que históricamente tuvo su núcleo duro en los humedales del sur de Alicante, ahora se encuentra en zonas como Campo Tejas, Mar Menor, Mazarrón y San Pedro del Pinatar.

El plan establece dos zonificaciones: áreas críticas, donde actualmente se encuentra la especie y se concentran esfuerzos de conservación, y áreas potenciales que podrían ampliarse para favorecer la dispersión y colonización de nuevos humedales. Ecologistas en Acción insiste en la inclusión de humedales históricos y actualmente infrautilizados, como la Rambla Salada y las Salinas de Córcolas, para maximizar las posibilidades de recuperación.

El proceso de información pública permitirá que las alegaciones sean evaluadas por la administración, y si procede, se incorporarán modificaciones antes de la aprobación definitiva mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. La medida se suma a la lista de planes de recuperación de especies amenazadas, como los del águila perdicera, la nutria y el fartet, que ya se tramitaron con éxito en años anteriores.

«Sin un plan como este, la cerceta pardilla difícilmente podría sobrevivir en la Región. Si se alcanzan los objetivos, dependerá de la correcta implementación de las medidas y del compromiso de todas las partes implicadas», concluyó Vives. La colaboración entre la Administración, entidades científicas y asociaciones conservacionistas se considera clave para asegurar que la especie recupere su lugar en los humedales murcianos.