Músicos y creadores de la Región ya pueden solicitar la nueva ayuda para realizar vídeos musicales

Desde este 20 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2026 los músicos y creadores de la Región podrán solicitar una ayuda que puede alcanzar los 20.000 euros.

La comunidad ha explicado, a través de una nota de prensa, que los gastos subvencionables son solo los "estrictamente necesarios para la producción del videoclip", como honorarios, miembros del equipo técnico y artístico, el alquiler de equipos o materiales, permisos para el rodaje, vestuario, maquillaje, atrezzo, producción y postproducción, el alojamiento del equipo y los derechos de autor.

Han resaltado que "solo se admitirán gastos realizados, acreditados y pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026". Por tanto, quienes quieran recibir las ayudas deberán producirlo al completo próximo año.

Los requisitos para presentar la solicitud son los siguientes: ser un profesional o una sociedad con sede fiscal en la Región de Murcia; tener al sector musical o audiovisual como actividad principal; la obra debe ser original e inédita y de reciente publicación.

El ejecutivo regional puntualiza que la iniciativa tiene el objetivo "financiar la producción, grabación y postproducción de videoclips profesionales que sirvan como material promocional para obras musicales originales de artistas o grupos de la Región de Murcia".

Insisten en que busca beneficiar, de igual manera, a la industria audiovisual: "Unimos a creadores de ambos ámbitos y ponemos en valor los espacios culturales y naturales de la Región".

Se enmarca en 'Conexión Internacional ICA', que el gobierno regional define como "un plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Comunidad", fue anunciada por el presidente de la Región, Fernando López Miras.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que “en el diálogo continuo que mantenemos con los profesionales de la cultura, surgió esta iniciativa novedosa que involucra tanto a nuestros músicos como a nuestro sector audiovisual”.