La Comunidad instalará 40 paneles informativos en 15 senderos para el ganado en el entorno del Mar menor

Según ha informado la Comunidad, a través de nota de prensa, se instalarán 40 paneles informativos en 15 vías pecuarias en el entorno del Mar Menor; "una medida destinada a mejorar su identificación y a poner en valor su carácter público". Explican que los paneles detallan normativa, trazado e información ambiental, facilitando un uso responsable por parte de senderistas, ciclistas y ganaderos.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, subrayó que estas vías pecuarias “son corredores verdes estratégicos que permiten conectar espacios naturales, zonas agrícolas de bajo impacto y ramblas que desembocan en el Mar Menor; mejorarlas significa fortalecer la infraestructura verde del litoral murciano”.

Profundizan en que la restauración de las vías pecuarias "permite crear ejes que conectan ecosistemas fragmentados, aumentan la resiliencia del territorio y contribuyen a mejorar el paisaje y la funcionalidad ecológica del litoral".

Asimismo, presentaron una segunda línea del proyecto que se centra en trabajos de restauración ambiental en tres vías pecuarias emblemáticas: Colada de la Rambla de Trujillo, Colada de Cantarranas y Colada de Fontes, todas ellas de dominio público. Añadieron que los trabajos se ejecutarán en seis hectáreas, "donde se realizan plantaciones de vegetación autóctona, mejoras de suelo, creación de bandas lineales de vegetación y actuaciones selvícolas selectivas".

Para las zonas del cauce, comentan, "se implantan tarayales y matorral asociado (Tamarix boveana, Tamarix canariensis o Atriplex halimus) que reducen la erosión, filtran escorrentías y contribuyen a evitar la llegada de sedimentos y nutrientes a la laguna". Para los senderos, en cambio, se crean alineaciones de pinar, algarrobos, acebuches, higueras y aromáticas que proporcionan sombra, aumentan la biodiversidad y refuerzan la función ecológica de estos corredores.

El proyecto destaca también labores de manejo del estrato arbóreo mediante clareos y claras selectivas en masas de pinar, especialmente en las Coladas de Cantarranas y de Fontes. Las autoridades consideran que "estas actuaciones mejoran la estabilidad del arbolado, favorecen el crecimiento de los mejores ejemplares y reducen el riesgo de incendios mediante podas controladas y la gestión adecuada de la biomasa generada".

El titular de Medio Ambiente explicó que “la restauración ecológica de las vías pecuarias tiene un efecto directo en la mejora del Mar Menor, porque actúan como filtros verdes naturales y barreras frente a la erosión y la escorrentía”. También resaltó que “estos corredores verdes contribuyen a un modelo territorial más sostenible, integrando actividad agraria, biodiversidad y uso público desde una perspectiva de conservación”.

La Comunidad dice que todas estas actividades se enmarcan dentro de "Actuaciones de mejora de las vías pecuarias situadas en el entorno del Mar Menor", que es "una intervención destinada a consolidar estos antiguos caminos ganaderos como corredores verdes esenciales frente a la degradación ambiental y a recuperar el valor ecológico, cultural y funcional que históricamente han representado en el territorio".

La actuación cuenta con una inversión de 156.579 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.

María Vázquez destacó que actualmente estas vías “son infraestructuras verdes que ayudan a conectar espacios, favorecer la biodiversidad y frenar procesos de degradación ambiental”. Añadió que “actuar sobre ellas significa reforzar su capacidad para unir hábitats, reducir la erosión y mejorar la calidad ambiental del territorio, al tiempo que se favorece un uso público ordenado y sostenible”.

Intervención frente a la degradación ambiental

Insisten en que las obras forman parte de la estrategia regional para reforzar la red de infraestructuras verdes del entorno del Mar Menor, "especialmente en aquellas zonas en las que la presión agraria, urbana y climática ha acelerado procesos de degradación ambiental".

Juan María Vázquez afirmó que “la Región de Murcia avanza en la consolidación de corredores verdes que mejoran el territorio y ayudan a recuperar la salud ambiental del Mar Menor; estos proyectos son una pieza más del esfuerzo global que estamos llevando a cabo”.