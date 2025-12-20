Hozono afirma haber cerrado el año con “una cartera consolidada"

El poresident e de Hozono, Manuel Martínez Ortuño, ha compartido con los profesionales la proyección de crecimiento del grupo, señalando que la empresa ha cerrado el año con “una cartera consolidada que nos llevará a duplicar el tamaño de la empresa en los próximos años”. Un crecimiento que, según ha subrayado, “solo es posible gracias a todos y cada uno de vosotros”.

En este sentido, Martínez Ortuño ha destacado la importancia de seguir afrontando los retos “con responsabilidad, sin miedo y protegidos por la red que tejemos en silencio cada día”.

Durante su intervención, Martínez Ortuño ha puesto en valor el papel de las personas como eje del proyecto empresarial y como principal motor del crecimiento del Grupo Hozono Global. En este sentido, ha recordado que “las relaciones humanas de calidad son el factor más importante para vivir más y mejor” y ha subrayado la importancia de trasladar esta idea al ámbito profesional, fomentando un entorno en el que “lleguemos cada mañana felices y con ganas, y sepamos arreglar los problemas desde la comprensión y el compañerismo”.

El presidente ha destacado que el ejercicio 2025 se ha cerrado superando las previsiones iniciales, un logro que ha atribuido al esfuerzo colectivo: “Estamos felices porque hemos cumplido los objetivos y, además, los hemos superado. La felicidad es superarnos cada día un poco más y estar al servicio”, ha afirmado ante los asistentes.

Homenaje de Hozono al compromiso

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la celebración de la primera edición de los reconocimientos Hozono Impulso, unos galardones creados para poner en valor el talento interno, el trabajo en equipo y la excelencia en la ejecución de obras y servicios desarrollados por el Grupo durante 2025. Con estos galardones, Hozono Global refuerza su compromiso con una cultura corporativa basada en el reconocimiento, la mejora continua y el impacto positivo en el territorio.

En esta primera edición se han entregado cinco reconocimientos: Talento Joven, Departamento, Construcción, Servicio y Medioambiente, con finalistas seleccionados entre decenas de candidaturas de todo el Grupo. Los galardones han distinguido tanto a profesionales como a equipos y proyectos que han destacado por su innovación, calidad, sostenibilidad y capacidad de generar valor para la sociedad.

Los Reconocimientos Hozono Impulso nacen para visibilizar el esfuerzo diario de las personas que hacen posible el crecimiento del Grupo, poniendo rostro al compromiso, la profesionalidad y el orgullo de pertenencia que definen a Hozono Global.

La convención anual del Grupo Hozono Global ha reunido a casi 500 profesionales de todas las áreas y delegaciones del Grupo en un encuentro que se ha consolidado como una de las citas principales del año para la organización. La jornada ha servido para hacer balance del ejercicio 2025, compartir los principales hitos alcanzados y trasladar la visión estratégica de futuro del Grupo.

El encuentro ha contado con la intervención del presidente del Grupo Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño, quien ha lanzado un mensaje de agradecimiento dirigido a todo el equipo humano de la compañía. “Hoy no es un día cualquiera, es un día muy especial. Es un día de enorme felicidad porque estamos en familia, estamos con las personas que hemos elegido y con las que superamos retos cada día”, ha señalado al inicio de su intervención.

Reconocimiento a las trayectorias más longevas

La convención ha concluido con un emotivo homenaje a las trayectorias profesionales más longevas del Grupo Hozono Global. En este espacio, la compañía ha reconocido a los profesionales que acumulan 25 años o más de vinculación, agradeciendo públicamente su dedicación, experiencia y compromiso sostenido a lo largo del tiempo.

Durante el acto se ha puesto en valor el papel de estas personas como memoria viva del Grupo y como referente para las nuevas generaciones, destacando su contribución decisiva al crecimiento y a la consolidación de Hozono Global desde sus inicios.

Asimismo, la jornada ha incluido un reconocimiento especial a la trayectoria profesional, concedido a José Luis Tejuelo Chumillas, en agradecimiento a una vida laboral marcada por la responsabilidad, la entrega y el compromiso diario con el proyecto empresarial.

Además, el presidente del Grupo Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño, ha querido destacar la figura de Salvador García Hernández, responsable del departamento de Contratación, como ejemplo de profesionalidad, compañerismo y compromiso.

Han cerrado la jornada con un mensaje de unidad, optimismo y responsabilidad compartida, reforzando el "sentimiento de pertenencia y la cohesión de un proyecto empresarial que continúa creciendo de la mano de las personas que lo hacen posible día a día".