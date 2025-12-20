El cribado de cáncer de útero detecta lesiones en 22 pacientes en su primer año de funcionamiento

El programa de cribado de cáncer de cérvix puesto en marcha como proyecto piloto en la Región de Murcia por la Consejería de Salud hace un año para detectar de forma precoz el cáncer de cuello de útero ha permitido diagnosticar lesiones cancerosas en un total de 22 usuarias en este primer año de funcionamiento. Un tercio de estas lesiones eran de alto grado.

Este es uno de los principales resultados del trabajo desarrollado en este último ejercicio por los profesionales sanitarios que se han implicado en la iniciativa, liderada desde la Dirección General de Salud Pública, un proyecto piloto que se ha iniciado en el centro de salud de Floridablanca (Murcia) con el objetivo de que se despliegue de forma escalonada en el resto de áreas de salud y centros sanitarios de la Comunidad.

El nuevo cribado de cáncer de cérvix se sumaba a final del pasado año 2024 a los que ya venían funcionando de cáncer de mama y cáncer de colon. Este va dirigido a mujeres de entre 30 y 65 años y se inició en la zona básica de salud de Floridablanca, invitando a participar en él a 3.291 mujeres que cumplían los requisitos de edad para que se realizaran la prueba de la autótoma para la detección del virus del papiloma humano (VPH).

La autótoma consiste en un dispositivo tipo hisopo, similar al utilizado en las pruebas del covid, que permite recoger una muestra de exudado vaginal. A diferencia de la citología convencional, esta prueba se la puede realizar la propia usuaria en su domicilio, depositándola posteriormente en el buzón de su centro de salud. Salud recuerda que la prueba es gratuita, sencilla y fácil de realizar. El kit para ello se proporciona en las propias oficinas de farmacia que participan y que se detallan en la propia carta de invitación que reciben las mujeres en su domicilio.

La Consejería de Salud detalla que en este piloto han participado 12 oficinas de farmacia, que han dispensado 873 kits de autótoma, mientras que otros 88 han sido facilitados desde la consulta de las matronas.

Un centenar de usuarias fueron citadas para citología tras el positivo en virus del papiloma

El Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca ha analizado 785 muestras depositadas en el buzón en este año de funcionamiento del programa piloto, y ha detectado alrededor de un 15% de positividad para VPH-AR en las mujeres participantes. Esto ha llevado a que 104 mujeres hayan sido contactadas telefónicamente para someterse a una citología en base líquida con su matrona. Las muestras fueron remitidas al Servicio de Anatomía Patológica de la Arrixaca para su estudio citológico, y se ha identificado a 22 mujeres con lesiones, un tercio de ellas de alto grado.

Además, Salud explica que 23 mujeres han requerido seguimiento en el Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía para la realización de pruebas adicionales.

El proyecto iniciado supone la transformación del programa oportunista al poblacional y se incluye en la estrategia mundial de la OMS para la eliminación del cáncer de cérvix a través de una estrategia que combina vacunación, detección precoz y asistencia integral.

El director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, afirma que el objetivo es cambiar el modelo que venía funcionando hasta ahora y en el que las usuarias pedían la cita para someterse a una citología por otro en el que se las invita a participar en un cribado para detectar de forma precoz la enfermedad.

El fin es la detección precoz de lesiones iniciales que podrían degenerar en cáncer en mujeres con una edad comprendida entre 30 y 65 años, ya que la detección precoz permite realizar un tratamiento sencillo que disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida.

Aunque de momento el proyecto solo funciona como programa piloto en el centro de salud de Floridablanca, Guillén explica que el reto de la Consejería es que esté completamente desplegado en todas la Región de Murcia en el año 2030.