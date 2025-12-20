Uno de cada cinco alumnos de FP medio abandona tras un año de estudios

La Formación Profesional se ha convertido en una de las opciones más demandadas por los jóvenes que deciden no iniciar estudios superiores pero quieren formarse en un ámbito profesional. Sin embargo, muchos de los que empiezan se quedan por el camino y deciden antes de finalizar cambiar de rumbo. Concretamente, el 21,6% de los alumnos que inician un Grado Medio de FP en la Región de Murcia lo abandonan un año después de haber comenzado, según refleja la Estadística de Seguimiento Educativo del alumnado de Formación Profesional que ha publicado esta semana el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esto sitúa a Murcia entre las comunidades con mayor 'fuga' de estudiantes de Grado Medio un año después de haber iniciado la FP, muy por encima de la media nacional (15,8%) y solo por detrás de las autonomías de Canarias (24%) e Islas Baleares (22,2%).

Las cifras muestran que a nivel nacional en el curso 2022-2023 continuaban matriculados en un Grado Medio de Formación Profesional el 82,6% de los alumnos que habían comenzado un curso antes, mientras que un 1,6% aparecía matriculado en otras enseñanzas del sistema educativo y el 15,8% restante no estaba recogido.

Por territorios, los porcentajes más altos de alumnado que continúa matriculado en Grado Medio al curso siguiente al acceso corresponden a Comunidad Foral de Navarra (87,5%); Cataluña (86,8%); País Vasco (85,2%); Extremadura (85,1%); y Andalucía (85,0%). Los menores porcentajes corresponden a Canarias (72,3%); Islas Baleares (76,2%) y Murcia (78,4%).

Familias profesionales. / L.O.

Seguridad y medio ambiente, estudio con menos abandonos

Por familias profesionales, también existen diferencias en los porcentajes de alumnado que accedía en el curso 2021-2022 y que continuaba matriculado en Grado Medio al curso siguiente. Las cifras más altas se dan en las familias de Seguridad y Medio Ambiente (91,0%) Actividades Físicas y Deportivas (89,3%); Sanidad, (88,5%); Informática y Comunicaciones (87,8%), y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (87,8%).

Los alumnos que más abandonan los estudios al año de comenzar corresponden a las titulaciones de Madera, Mueble y Corcho (71,4%); Energía y Agua, (71,5%); Textil, Confección y Piel (74,3%); y Hostelería y Turismo (74,5%). Los porcentajes de alumnado que ha pasado a cursar otras enseñanzas no presentan grandes variaciones, yendo del 3,4% de Artes Gráficas al 1,0% de Sanidad. El porcentaje de alumnado no matriculado varía entre el valor más reducido (7,5%), de Seguridad y Medio Ambiente, y el valor más alto (27,0%), de Madera, Mueble y Corcho.

El abandono entre mujeres es menor al de los hombres

El informe del Ministerio de Educación también muestra diferencias por sexo en cuanto a los alumnos que siguen o abandonan sus estudios al año de haber comenzado. El alumnado que accedió a Grado Medio en el curso 2019-2020 y que no aparece matriculado en los cursos siguientes presenta diferencias por sexo, siendo menor el abandono de las mujeres, pasando el porcentaje de mujeres no matriculadas del 12,4% en el segundo año al 19,2% en el cuarto año y el porcentaje de hombres no matriculados del 15,8% al 27,6%, lo que hace que la diferencia entre ambos sexos en el porcentaje de no matriculados pase de 3,5 en el segundo año a 8,4 en el cuarto.

Seis de cada diez alumnos titulan

En cuanto a los jóvenes que se matriculan y que terminan sus estudios, la Estadística de Seguimiento Educativo del alumnado de Formación Profesional señala que el 63,4% del alumnado que accede a un Grado Medio en la Región de Murcia titula cuatro años después, mientras que otro 4,2% sigue cursándolo y el 30,7% restante no aparece matriculado en el sistema educativo. Esta cifra es inferior a la media nacional, donde el 68,6% del alumnado que accede a estos estudios logra el título.

Por comunidad autónoma, dice el Ministerio, los porcentajes más altos del alumnado que ha conseguido la titulación cuatro años después de acceder al Grado Medio de FP en el curso 2019-2020, corresponden a Comunidad Foral de Navarra (78,4%); País Vasco (76,9%); y Extremadura (76,3%). El porcentaje más bajo de alumnado que ha conseguido la titulación corresponde a la ciudad autónoma de Ceuta (41,0%) seguida a bastante distancia de la de Melilla (60%); Canarias (60,6%) y Región de Murcia (63,4%).

Seguridad y Medio Ambiente es la titulación en la que más alumnos continúan

Terminan más en los centros privados concertados

El trabajo analiza los tres niveles de la Formación Profesional: grados Básico, Medio y Superior, y además hace distinción entre la titularidad de los centros. En este último caso, se observa que el 75,1% de los estudiantes que accedieron a un Grado Superior de FP en el curso 2019-2020 en centros públicos tituló, siendo este porcentaje del 81,2% para los que accedieron a enseñanza privada concertada y del 82,8% en los que accedieron a enseñanza privada no concertada. En casi todas las comunidades, el porcentaje de alumnado que accedió a enseñanza privada concertada tienen un mayor porcentaje de titulación que el que accedió a centros públicos, apareciendo las mayores diferencias en Comunidad Valenciana (13,8% mayor en enseñanza concertada), Principado de Asturias (+13,0%), Región de Murcia (+10,9%) y La Rioja (+10,6%).