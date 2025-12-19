El PP mira con desdén la pugna entre PSOE y Vox

Tras la publicación del Barómetro de Otoño del Cemop, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, destacó que "el PP de Fernando López Miras ganaría con claridad las elecciones en la Región de Murcia", al tiempo que decía que, con estos resultados, "la máxima aspiración de PSOE y Vox es disputarse encabezar la oposición en la Región".

Según este sondeo, PSRM y Vox obtendrían 12 escaños cada uno, mientras que el PP seguiría ganando las elecciones autonómicas con algo más del 38% de los votos y 19 diputados. "De nuevo, los ciudadanos de la Región de Murcia seguirían confiando de forma mayoritaria en el Partido Popular, que sumaría más escaños que toda la izquierda junta", incidió Segado.

Los 'populares' destacan que, "frente a la política del populismo, del bloqueo y del ruido de la pinza antiPP, y también frente a la corrupción y el desgobierno de Pedro Sánchez, el presidente López Miras gobierna para todos y plantea soluciones a los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos, lo que se plasma en ese respaldo mayoritario".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, hizo una lectura distinta del último barómetro: "Una realidad clara de todas las encuestas y sondeos que estamos conociendo es que reflejan que se consolida el desplome del Partido Popular en la Región y que el PSRM-PSOE es la única alternativa ante un López Miras y un Gobierno regional paralizado y devorado por Vox".

Además, destaca un dato "especialmente relevante" para el PSRM: "La ciudadanía señala al Gobierno regional como uno de sus principales problemas, cuando debería ser el garante de las soluciones".

Podemos se presenta como la izquierda "limpia" frente a la "corrupción del PSOE"

En su línea habitual, desde Vox se apresuró a recordar que no creen en las encuestas. No obstante, el portavoz adjunto de la formación de Abascal en el Parlamento murciano, Rubén Martínez Alpañez, vaticinó que "el futuro de España es verde" y que José Ángel Antelo será presidente de la Región de Murcia.

Por su parte, Podemos se reivindicó como la izquierda "limpia" frente a "la corrupción del PSOE que está dando alas a la ultraderecha". La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, María Marín, subrayó "la consolidación y estabilidad del espacio que representa la coalición entre Podemos e IU", que obtendría dos escaños, los mismos que tiene ahora, aunque con mayor porcentaje de voto.