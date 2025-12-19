La Princesa Leonor participa este viernes en el nombramiento de alféreces de la AGA antes de comenzar sus vacaciones de Navidad

La Princesa Leonor inicia este viernes las vacaciones de Navidad tras completar sus primeros meses de formación como alumna de cuarto curso en la Academia General del Aire (AGA). Antes del paréntesis navideño, asistirá en formación al acto de nombramiento de alféreces de los 49 alumnos de los cuerpos de intendencia e ingeniería que ingresaron hace unos meses en el centro militar y que este viernes reciben su despacho, después de haber jurado bandera el pasado 10 de diciembre.

Desde su incorporación a la AGA, la Princesa de Asturias se ha integrado plenamente en la vida académica y militar del centro. Según el coronel director de la Academia, Luis Felipe González Asenjo, la heredera al trono “es una alumna más”, que destaca por su "entusiasmo, constancia y actitud trabajadora” en el desarrollo de su formación.

En el ámbito aeronáutico, Leonor comenzó a volar a principios de octubre en la cabina delantera del Pilatus PC-21 junto a su instructor y continúa realizando vuelos de forma casi diaria, de acuerdo con su plan de estudios. Este jueves la Princesa ha realizado su primer vuelo en solitario.

El programa académico de la futura Reina está centrado exclusivamente en materias militares y aeronáuticas. A diferencia de otros alumnos de su promoción, no obtendrá el grado en Ingeniería que imparte el Centro Universitario de la Defensa en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ya que su plan de estudios es totalmente militar y no incluye asignaturas ni profesorado de nuestra Universidad, según ha explicado el rector de la UPCT, Mathieu Kessler.

Totalmente adaptada al ritmo de la Academia, la Princesa Leonor también comparte momentos de ocio con sus compañeros de curso. Recientemente acudió con ellos a un local de la zona de La Curva en Lo Pagán, en el que permanecieron en un reservado superior para mantener su privacidad.