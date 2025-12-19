Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores

Unos 30.000 trabajadores englobados en el sector del transporte por carretera de la Región de Murcia tendrán una subida salarial del 14 por ciento en 2026, según el preacuerdo de condiciones laborales alcanzado este viernes en la Oficina de Mediación y Arbitraje (OMAL) entre la patronal murciana FROET y los sindicatos UGT y USO.

Este preacuerdo, paso previo para la firma del convenio colectivo que se rubricará el próximo mes de enero, engloba a unas 3.500 empresas de transporte de la Región, mayoritariamente pymes.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), que había presentado una ambiciosa propuesta económica para el nuevo convenio de transporte de mercancías, ha agradecido la responsabilidad mostrada por UGT y USO para llegar a un acuerdo que permitiera desbloquear años de negociaciones.

Las vacaciones anuales se ampliarían a 31 días naturales

El eje central de la oferta de FROET se basa en una actualización inmediata de las tablas salariales, con un incremento del 14 % para el año 2026 respecto a las de 2018, seguido de incrementos anuales del 4% durante los ejercicios de 2027 y 2028. Esta reestructuración salarial incluye la integración del actual plus de transporte dentro del salario base de los trabajadores.

Unificación en el plus de kilometraje

Uno de los avances más significativos de la propuesta es la unificación y el aumento del plus de kilometraje. FROET plantea eliminar los tramos actuales para que los conductores perciban la misma cuantía desde el primer kilómetro recorrido, aplicando un incremento del 40% en 2026 sobre el importe unificado de 2018. Posteriormente, este concepto experimentará subidas del 15 % anual en cada uno de los dos años siguientes.

La patronal también ha incluido mejoras sustanciales en la protección social y el bienestar de los empleados. Las vacaciones anuales se ampliarían a 31 días naturales, garantizando además que los días festivos que coincidan con dicho periodo no computen como vacaciones. Se introduce asimismo un día anual de libre disposición retribuido y no recuperable, junto con el derecho a un día de descanso adicional para aquellos conductores que permanezcan fuera de su residencia habitual más de 15 días continuados.

En el ámbito de las compensaciones económicas especiales, la propuesta contempla elevar la nocturnidad al 20% en 2026 y al 25% en 2027, así como incrementar el valor de las horas extraordinarias al 20%.

También se establecen pluses específicos para el trabajo en equipo, la conducción en domingos para determinadas categorías y un complemento de Navidad para personal desplazado que alcanzará los 260 euros en 2028.

El nuevo convenio incluye mejoras en pluses, vacaciones, kilometraje y protección social

En cuanto a la cobertura de incapacidad temporal, la patronal ofrece complementar la prestación hasta el 100% de la base reguladora en la primera baja del año por enfermedad común y en casos de accidente laboral o intervención quirúrgica.

Ejemplo de un conductor de tráiler

Para ilustrar el alcance de esta propuesta, FROET ha puesto como ejemplo el caso de un conductor de tráiler de un vehículo de más de 26 toneladas, que realiza una media de 12.000 kilómetros mensuales y percibe 9 dietas nacionales y 11 internacionales. Bajo las condiciones actuales del convenio, este profesional percibe unos ingresos brutos de 2.771,70 euros.

Sin embargo, con la aplicación de la propuesta de FROET, este mismo conductor vería elevados sus ingresos brutos mensuales a 3.238 euros en el año 2026, lo que supone un incremento de 466,30 euros al mes desde el primer año de vigencia.

Esta progresión continuaría de forma ascendente hasta el año 2028, momento en el cual el salario bruto alcanzaría los 3.500,66 euros mensuales, lo que traduciría en una mejora económica final de 728,96 euros al mes en comparación con el convenio actual, demostrando "el compromiso de las empresas murcianas con la dignificación y competitividad del sector", concluye FROET.