Una noche de emoción: Los galardonados en los Premios Importantes de La Opinión L.O. Actualizado: 19/12/2025 09:30 Ver galería >

LOS IMPORTANTES 2025.jpg Iván Urquízar Los Premios Importantes de La Opinión rinden homenaje un año más a personalidades, instituciones y asociaciones que han sido referentes en la Región a lo largo de este 2025. Durante la gala, los galardonados agradecieron las distinciones recibidas porque dan visibilidad a su labor en áreas como economía, educación, deporte, cultura y trabajo solidario.

HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA Iván Urquízar 50 AÑOS VELANDO POR EL PACIENTE Amancio Marín, director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, que en 2025 ha cumplido 50 años, recogió el Premio Importante de La Opinión de manos del consejero de Salud, Juan José Pedreño. Marín agradeció el reconocimiento y subrayó que «es un honor y estamos muy agradecidos por recibir este premio Importantes de La Opinión porque en nuestro hospital ocurren cada día cosas extraordinarias», dedicándolo al esfuerzo diario de pacientes y profesionales. También subieron al escenario a recoger el galardón Javier Iniesta, director de Enfermería; Carlos Mª Pérez Crespo, director Médico y Clara Miranda, directora de Gestión.

EVA LIBERTAD Y MIRIAM GARLO Iván Urquízar DOS HERMANAS QUE DERRIBAN BARRERAS. Eva Libertad y Miriam Garlo, directora y actriz protagonista de la película Sorda, recogieron el Premio Importante de manos del actor Ginés García Millán. Durante el acto, ambas agradecieron el reconocimiento y destacaron que «recibir este reconocimiento del periódico La Opinión es una situación muy preciosa, porque es aquí en nuestra tierra donde hemos nacido», subrayando que los premios «aportan visibilidad que puede transformarse en inspiración».

JUAN ANTONIO PEDREÑO Iván Urquízar UN MODELO QUE CONSTRUYE EMPLEO. «Recibir el Premio Importante es un motivo de orgullo, pero sobre todo de reconocimiento a un modelo empresarial y a más de 100.000 personas que en la Región de Murcia trabajan por este modelo y que se merecen este reconocimiento día tras día por todos los trabajos que realizan y por el modelo de empresa que representan», señaló Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, al recibir el galardón de manos de Aitor Moll, consejero delegado del Grupo Prensa Ibérica.

JOSÉ MANUEL GARRIDO Iván Urquízar UN LEGADO DE PESO. «Trabajar para algo que quieres, que además los frutos sean visibles y que eso se te reconozca es una satisfacción. No se puede pedir más». Con estas palabras, José Manuel Garrido, gestor y promotor cultural, agradeció el Premio Importante, que recibió de manos de Vicenta Hellín, presidenta de la Asociación de la Danza y vocal del Consejo de Teatro y Danza del Ministerio de Cultura. Garrido destacó el valor del reconocimiento, concedido por «uno de los medios de comunicación históricos de la Región».

NOELIA SALAS Iván Urquízar EL VALOR DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. «Te esfuerzas en perseguir un objetivo, pero el esfuerzo muchas veces no es recompensado». Con estas palabras, Noelia Salas, reconocida como Mejor docente de España en Educación Infantil, agradeció el Premio Importante de La Opinión, que recibió de manos del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Javier Marín. Salas subrayó la importancia del reconocimiento a la labor docente y destacó la oportunidad de dar visibilidad a su trabajo y a la inteligencia emocional en el ámbito educativo.

PATRULLA ÁGUILA Iván Urquízar 40 AÑOS PINTANDO EL CIELO. «Ser parte de este grupo selecto de pilotos y tener el gran honor y la responsabilidad de poder representar a tu país es un orgullo para mí, igual que lo es para toda la Patrulla Águila recibir este Premio Importante». Esas fueron las palabras de agradecimiento del comandante José Javier Sánchez Martín, líder de la Patrulla Águila en un vídeo proyectado durante la gala. El galardón lo recogieron el capitán Luis Verjano Zapata y el comandante José Alberto Marín Delgado, ambos de la Patrulla Águila, de manos de Luis Felipe González, coronel director de la Academia del Aire de San Javier.

AGRUPACIÓN MUSICAL DE CABEZO DE TORRES Iván Urquízar UNO DE LOS CONJUNTOS MUSICALES MÁS GRANDE DE LA REGIÓN. «Recibir el Premio Importante de la Opinión es escribir la línea más bonita en la historia de nuestra agrupación musical». Así expresaron su agradecimiento Andrés Pérez, director de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres, y su presidente, Rafael García, al recoger el galardón, concedido tras lograr también el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. El galardón les fue entregado por Antonio Francisco García, director de Centro de Instituciones de CaixaBank.

JAVIER SORIA Iván Urquízar AYUDA HUMANITARIA EN PRIMERA LÍNEA. «Recibir este Premio Importante de La Opinión de Murcia es un honor, pero no lo concibo como algo personal, sino como una forma de visibilizar la labor humanitaria». Con estas palabras, Javier Soria, enfermero de Médicos Sin Fronteras que prestó ayuda en Gaza, expresó su agradecimiento en un mensaje emitido en vídeo. El galardón fue recogido por su padre, Juan Manuel Soria, de manos de Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia.

PEDRO LUIS RIPOLL Iván Urquízar A LA VANGUARDIA DE LA TRAUMATOLOGÍA. «Para mí el periódico La Opinión es como alguien de la familia». Con estas palabras, Pedro Luis Ripoll, médico traumatólogo distinguido con el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Ciencias Aplicadas, agradeció el Premio Importante concedido por el diario. Recibió el galardón de manos del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso. Ripoll expresó su gratitud por un reconocimiento que, señaló, trasciende el valor del premio y refleja el afecto recibido.