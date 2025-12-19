‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: cinco experiencias navideñas para no quedarse en casa

Luces, música, tradición y mucha ilusión marcan la agenda del fin de semana en la Región de Murcia. Si no sabes por dónde empezar, la creadora de contenido Anabel Hernández, de @miraqueplan, lo tiene claro y selecciona cinco planes que concentran lo mejor de la Navidad: una experiencia inmersiva bajo el Gran Árbol con Lucidum, un viaje a la historia a bordo de la Nao Victoria en Cartagena, la recreación del Belén Viviente de La Florida, la esperada llegada de Papá Noel a Murcia y Cartagena y el mejor tardeo navideño con el Xmas Fest Solidario en la plaza de Europa. Cinco propuestas imprescidibles para vivir la Navidad fuera de casa.

La instalación lumínica 'Lucidum' abre sus puertas este viernes bajo el Gran Árbol de la Navidad de la plaza Circular / L.O.

Lucidum rinde homenaje a Salzillo

Lucidum vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la Navidad en Murcia. La instalación lumínica abre sus puertas este viernes bajo el Gran Árbol de la Navidad de la plaza Circular. Tras el éxito registrado en la pasada edición, el Ayuntamiento refuerza su apuesta con una propuesta completamente renovada bajo el nombre de ‘Lucidum-Natividad’, diseñada expresamente para este año.

El nuevo recorrido recrea la escena del nacimiento de Jesús mediante una instalación inmersiva compuesta por 28 figuras a tamaño real, elaboradas artesanalmente con seda de alta densidad pintada a mano y retroiluminada. Pastores, animales y los Reyes de Oriente conforman una estampa que se completa con sonido envolvente, iluminación especial y efectos sensoriales, ofreciendo al visitante una experiencia visual y emocional única.

La propuesta está inspirada en el arte belenista barroco de la Región de Murcia y en la obra de Francisco Salzillo, rindiendo homenaje a una de las figuras más representativas del patrimonio artístico local. Además, esta edición adquiere un carácter especial al enmarcarse en la conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

La Nao Victoria estará atracada hasta el 11 de enero en Cartagena / L.O.

La Nao Victoria atraca en Cartagena esta navidad

Cartagena propone este fin de semana un plan cultural y familiar con la visita a la Nao Victoria, atracada junto a La Patacha. La réplica única del barco que protagonizó la Primera Vuelta al Mundo se puede recorrer como museo flotante, permitiendo al visitante conocer de cerca una de las mayores gestas de la historia marítima.

Durante la visita es posible subir a sus cubiertas, descender a la bodega y descubrir cómo era la vida a bordo del navío capitaneado por Magallanes y Elcano. Construida en España con un riguroso trabajo de carpintería de ribera y materiales como roble y pino, la Nao Victoria reproduce fielmente el barco que hace cinco siglos logró circunnavegar el planeta.

La nave llega a Cartagena tras culminar una amplia gira europea por cerca de 30 puertos y cuenta con una destacada trayectoria propia, ya que entre 2004 y 2006 realizó su propia vuelta al mundo, navegando más de 26.000 millas náuticas.

Las visitas pueden realizarse hasta el 11 de enero, en horario de 10:00 a 18:30 horas. El precio de la entrada es de 7 euros para adultos y 4 euros para niños de entre 5 y 10 años, con una tarifa familiar de 18 euros. La entrada es gratuita para menores de 5 años.

Cartel anunciador del Belén viviente Artesano de La Florida, en Las Torres de Cotillas / L.O.

Un Belén de carne y hueso en Las Torres de Cotillas

El Belén viviente Artesano de La Florida, que cumple su séptima edición, se convierte en uno de los principales atractivos navideños en Las Torres de Cotillas. El montaje cuenta con cerca de 100 figurantes que dan vida a una treintena de escenas y amplios decorados. Entre las novedades destacan una fuente romana con cortinas de agua, una juguetería de época, esfinges en la zona de Egipto y la renovación del espacio de buñuelos.

Este sábado se desarrollará el programa musical con la actuación de Antonio Micol y su propuesta ‘Zambomba y Navidad Flamenca’ a las 12:00 horas, y el espectáculo ‘Sueño de Navidad’ de Yolanda Álvarez a las 17:00. El domingo el Belén cerrará su programación con la actuación de la peña Rincón Pulpitero a las 16:00 horas.

Instalado en el parque de La Florida, el Belén Viviente se podrá visitar este fin de semana en horario de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. El acceso es gratuito.

Santa Claus llegará a Cartagena este domingo / L.O.

Papá Noel llega a Cartagena y Murcia

El espíritu navideño toma fuerza este fin de semana con la llegada de Papá Noel a Murcia y Cartagena, dos planes pensados para disfrutar en familia y llenar las calles de ilusión.

Cartagena vivirá su gran cita este domingo 21 de diciembre con el desfile de Papá Noel por el casco histórico. La comitiva partirá a las 18:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento y recorrerá varias calles del centro hasta la plaza del Icue, acompañada de música en directo, charangas, animación, personajes mágicos y espectáculos itinerantes. Al finalizar, Papá Noel recibirá a los más pequeños en la plaza del Icue, donde podrán saludarlo y transmitirle sus deseos para la Navidad.

En Murcia, Papá Noel hará su entrada triunfal el próximo lunes (18:00 horas). Llegará a la plaza de Belluga a bordo de un espectacular coche de época y con un espectáculo único creado para la ocasión, ‘El Ratoncito Pérez salva la Navidad en Murcia’.

Tras el recorrido, se inaugurará su Casita en la calle Basabé, un espacio ambientado como un viaje mágico a través de un bosque hasta el Polo Norte. Durante el fin de semana, los niños podrán visitar la casita y comenzar a entregar sus cartas, en un entorno diseñado para sumergirse de lleno en la fantasía navideña.

La plaza de Europa se convertirá en una gran discoteca este fin de semana con Xmas Fest Solidario / L.O.

De ‘tardeo’ con el Xmas Fest Solidario

La plaza de Europa acogerá los próximos 19 y 20 de diciembre el Xmas Fest Solidario, una cita que se promociona en redes sociales como "el mejor tardeo de Murcia" y que combinará música en directo y ambiente navideño en pleno centro urbano.

El festival se celebrará ambos días de 17:00 a 23:00 horas y contará con actuaciones de grupos locales y nacionales. El viernes 19 de diciembre subirán al escenario Vuelve Abril a las 17:30 horas y Regular Crowd a las 18:30 horas. El sábado será el turno de JDays (17:30 horas) y Wakame (18:30 horas).

El Xmas Fest Solidario se plantea como una propuesta abierta al público para disfrutar del tardeo navideño al aire libre, consolidando la plaza de Europa como uno de los espacios protagonistas de la programación festiva en Murcia durante las fiestas.