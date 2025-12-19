Medio Ambiente
El Mar Menor recupera la estabilidad tras la dana, pero persiste la mancha blanca
La salinidad sigue siendo más alta de lo habitual y continúa la presencia de cristales de carbonato cálcico en suspensión
EF
El Mar Menor ha recuperado su estabilidad tras la dana de octubre y solo se mantiene una cierta alteración de la salinidad, más alta de lo habitual, y la mancha blanca de cristales de carbonato cálcico en suspensión detectada en 2022 persiste, ha dicho este viernes la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Francisca Baraza.
La mancha "suscita muchos interrogantes e interés científico", ha añadido, pues aunque este tipo de eventos es conocido y se ha producido en otras zonas del planeta, en general son menos duraderos, por lo que se está llevando a cabo un trabajo coordinado para dilucidar de forma clara qué influencia tienen en ella las aportaciones del acuífero.
El análisis en profundidad de la masa de agua del acuífero es uno de los retos para 2026, cuando se desarrollarán estudios hidrogeológicos tanto de la de la reserva subterránea como de la del Mar Menor para lo que la Confederación Hidrográfica del Segura está ya ultimando un borrador y se ha puesto en marcha la junta de usuarias, paso previo necesario para ellos.
Baraza ha subrayado, no obstante, que el problema del acuífero es que está contaminado por nitratos, no tanto su elevado nivel freático, por lo que la actuación primordial es la descontaminación.
