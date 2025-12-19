¿Por qué la Lotería de Navidad siempre toca en San Pedro del Pinatar? El secreto detrás de una de las administraciones "más afortunadas" de España

Los habitantes de la Región de Murcia gastan cada año un dinero en décimos, la mayoría compartidos con amigos y compañeros de trabajo, aunque la probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es solo del 0,001%. Parece inviable y, de hecho, es por eso que la lotería es uno de los denominados juegos de azar: únicamente la diosa de la Fortuna decide cuál será el número que este año 2025 (en concreto, el próximo lunes) conseguirá alzarse como el gran triunfador y repartirá dinero a espuertas en algún punto de la geografía española. Y seguro que un pellizco va a un municipio murciano: San Pedro del Pinatar.

Todos los años hay lugares donde la gente hace cola durante horas para comprar un décimo en concreto ahí ¿Por qué? Porque casi siempre, o siempre, son sitios que reparten premios. Como la clásica Doña Manolita en Madrid. Y como cada vez que una administración de lotería entrega un premio del sorteo extraordinario de navidad, al año siguiente las ventas se disparan para obtener un número de estas administraciones 'afortunadas', la leyenda se engrosa y el mito crece.

No es algo nuevo. La Bruja de Oro (Sort, en Lleida) o Doña Manolita (Madrid) son claros ejemplos de esta superstición y, sobre todo, de unas ventas masivas que año tras año no solo se mantienen, sino que incluso se multiplican. En la Comunidad murciana también se da este fenómeno y se ha hecho famosa una de estas administraciones 'con suerte' en la que los premios se suceden año tras año: El Perolo, que sin falta reparte alguno de los grandes premios del sorteo de Navidad.

Fiesta cada año

Si se pincha en la cuenta de X (antes Twitter) de El Perolo cada 22 de diciembre, saltan globos de colores, el signo, en esta red social, de que es el cumpleaños del usuario en cuestión. Y es que en esta administración de lotería, emplazada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, el día más grande es el de la Lotería.

Como saben de antemano que darán premios sí o sí, siempre organizan una jarana de antemano, donde (antes incluso de que los bombos empiecen a girar) se derrocha confeti y hasta se reparte entre los paisanos y visitantes caldero. No solo este manjar: quienes se pasen caer por la celebración, sean agraciados o no, pueden degustar, gratis, migas, cerveza y jamón.

Una cuestión estadística

Pero, ¿realmente es afortunada esta administración de la localidad costera o hay algo más detrás? ¿Tiene truco su suerte? El secreto está en una cuestión estadística. Ni más, ni menos.

Y es que la probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es del 0,001%... si únicamente se juega un número. Pero, conforme se compran más números, se multiplican las posibilidades de hacerse con el primer premio de la lotería de Navidad. O, al menos, con alguno de todos los que ofrece este sorteo tan singular y tradicional.

Loyola Pérez de Villegas

Parece claro: a más números jugados, más gasto, pero también más oportunidades de conseguir premio. Y esto mismo sucede con las administraciones de lotería: a más números en venta, más posibilidades de repartir uno de los que resulten agraciados el próximo 22 de diciembre en el sorteo de navidad.

Parafraseando al matemático y doctor en Estadística Javier Álvarez Liébana, que lo ha explicado en medios más de una vez, "la probabilidad de que toque el premio no depende tanto de cuánta gente compre en una administración, sino de cuántos números ha comprado esa administración".

De hecho, si una administración de lotería "compra un tercio de todos los números que entran en el sorteo de navidad, tendrá un 33% de probabilidades de que un premio, incluido el Gordo de navidad, toque en su administración". Es lo que sucede en El Perolo: compra un montón de números cada año para el sorteo del día 22. Esto es, como juega muchos números, tiene muchas más probabilidades de repartir alguno de los premios.

Este despacho, regentado por Miguel Ángel Zapata, tiene como mascota un flamenco rosa, y de rosa se cubre la puerta de la oficina, para celebrar la buena nueva que ya saben que van a tener. Zapata hablaba hace un par de años de su fórmula: "Hemos democratizado la lotería", aseveró.

Reclamo importante

Es obvio que comprar muchos números de la Lotería de Navidad no es barato, puesto que cada número tiene 1.980 décimos. Las adquisiciones se pueden hacer a número completo, por series o por billetes (diez décimos de un mismo número). Si se hace por billetes, las probabilidades de tener uno de los premios se multiplican vertiginosamente. Aquí, la explicación:

Comprar por ejemplo cinco números completos de la lotería de navidad a razón de 1.980 décimos por número, hacen un total de 9.900 décimos. Pero solo se juegan cinco números y, por lo tanto, las posibilidades de tener uno de los premios son del 0,005%.

Pero, si en vez de comprar cinco números completos (9.900 décimos), se compra lo mismo en billetes de diferentes números (diez décimos por número), se pueden adquirir muchos más números, 50 para ser exactos, y, por lo tanto, las probabilidades de repartir uno de los premios se disparan hasta el 0,050%.

El desembolso económico para la administración es el mismo, pero las posibilidades de repartir la suerte y atraer futuros compradores son notablemente mejores. Evidentemente, en estos casos, las administraciones no repartirán grandísimas cantidades de dinero, pero sí podrán colgar el cartel de 'vendido aquí', lo que supone un buen reclamo para los clientes porque la 'fortuna' ya ha bendecido al establecimiento. De ahí que en El Perolo (atención, spoiler) este lunes seguramente vuelva a tocar un premio.