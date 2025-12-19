Reconocimientos
López Miras: "Sin oportunidades para los jóvenes no hay progreso posible"
El presidente regional abordó los desafíos de la Región en su discurso de los Premios Importantes, como la financiación autonómica y el acceso a la vivienda, señalando 2026 como un posible punto de inflexión
“Vivimos tiempos de ruido constante, de opiniones rápidas, en los que a menudo se confunde información con opinión. Son tiempos en los que la inmediatez prima tanto que a veces importa más que la verdad”. Con esas palabras se dirigió el presidente de la Región, Fernando López Miras, a los asistentes a la gala de los Premios Importantes 2025 de La Opinión.
López Miras comenzó agradeciendo a La Opinión “muchos años ejerciendo un periodismo cercano, pegado a la realidad de la calle y atento a lo que pasa en cada rincón de la Región de Murcia”, un periodismo que, dijo, “baja al terreno, que escucha a las personas, que escucha a los ciudadanos y que cuenta lo que de verdad importa”. “Vivimos tiempos de ruido constante, de opiniones rápidas, en los que a menudo se confunde información con opinión”.
Desde ahí, puso en valor “el periodismo que busca contrastar, dar contexto y explicar”, que huye de los extremos y “ayuda a los ciudadanos a formarse su propio criterio”. Extendió el agradecimiento a Prensa Ibérica y a unos premios que, recordó, “en menos de una década de trayectoria se han convertido ya en una cita más que esperada cada final de año”.
“Esta noche no se han premiado solo trayectorias individuales o colectivas. Esta noche se ha premiado una forma de hacer las cosas”, declaró López Miras. En este sentido, enumeró ámbitos que iban desde “la sanidad pública que cuida a las personas que investiga y que salva vidas” hasta “la cultura que nos emociona y proyecta el nombre de la Región de Murcia, más allá de otras fronteras”. Habló también de ciencia, deporte y de talento joven.
Con ese mosaico de premiados, el presidente subrayó una idea central: “Todos vosotros, desde realidades muy distintas, compartís algo esencial. Sois necesarios para la Región”. Y añadió otra dimensión: “Sois referentes para muchas otras personas”.
El presidente amplió el foco también hacia el contexto nacional. “No vivimos tiempos fáciles”, advirtió. Describió una España instalada en “incertidumbre, crispación, tensión política, polarización constante”, con el riesgo de centrarse más “en lo que nos separa que en lo que nos une”. Frente a ello, contrapuso una reflexión: buscar obsesivamente las diferencias conduce al desencuentro; poner el foco en lo compartido hace aparecer “el respeto, aparece el entendimiento y aparece la capacidad de avanzar juntos”. Mirando al futuro inmediato, deseó que “2026 sea un año precisamente para eso, para avanzar juntos”, convencido de que “tenemos una sociedad más cohesionada de lo que parece” y de que no hay que permitir que nadie convenza de lo contrario.
López Miras también hizo mención de los desafíos que la Región tiene por delante: “Descender el agua que da la vida a todos, especialmente a los agricultores”, lograr “una financiación autonómica justa” y contar “con unas infraestructuras a la altura de lo que merece esta tierra”. A esos retos sumó uno que calificó de mayor y compartido con el conjunto del país: el de los jóvenes. Reconoció que para muchos “acceder a una vivienda o construir un proyecto de vida se ha convertido en algo cada vez más complicado”, con el riesgo de generar “impotencia y frustración”. Admitió que “no hay soluciones mágicas, tampoco inmediatas”, pero apuntó a 2026 como “un punto de inflexión” porque “sin oportunidades para los jóvenes no hay progreso posible”.
“Si algo ha demostrado siempre la Región de Murcia, es que no se conforma”, dijo, recordando que históricamente se ha crecido “teniéndolo más difícil que el resto”, con “menos financiación y menos facilidades”, pero con dos factores decisivos: “el talento en su trabajo y la ambición”.
Los Premios Importantes, concluyó, son “la prueba de ello”, la demostración de que “en esta tierra se investiga, se crea, se compite y se innova al máximo nivel”. Y cerró con una declaración de intenciones: “Cuando creemos en nosotros mismos somos imparables”.
