Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra

La Consejería de Educación ha aprobado este viernes el nuevo modelo de examen de la convocatoria de las próximas oposiciones de maestro de 2026 en la Mesa Sectorial con todos los sindicatos en contra. La mayoría de las organizaciones valoran el esfuerzo realizado por la Administración para introducir mejoras respecto a oposiciones anteriores, pero consideran que estas "no son suficientes", ya que quedan fuera muchas otras peticiones para mejorar el acceso al empleo público.

Entre las novedades introducidas destaca que los exámenes prácticos incluyen la opcionalidad; las pruebas prácticas tendrán una duración de 2,5 horas; y el ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por cinco miembros del tribunal.

Además, los exámenes se harán en papel autocopiable para que los aspirantes puedan llevarse una copia al salir de la prueba que se celebrará el próximo mes de junio de 2026.

La convocatoria de oposiciones recoge también los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

La convocatoria de oposiciones, que incluye la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, tendrá que ser aprobada en Consejo de Gobierno. Los exámenes prácticos incorporan la opcionalidad con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas.

La del próximo año es la mayor convocatoria de plazas de Educación de la historia de la Región de Murcia, ya que llegará hasta las 1.607 plazas de maestro, para docentes de Infantil y Primaria, superándose la cifra inicialmente prevista de 1.500 puestos. La oferta de empleo de 2025 para docentes, negociada el pasado mes de noviembre y cuya orden y convocatoria de bases ha sido aprobada este viernes, contempla 633 plazas procedentes de la tasa de reposición, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores.

Precisamente, la oferta ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).

Modelo de examen con seis meses de antelación

El consejero Víctor Marín, que presidió este viernes la Mesa Sectorial de Educación, indicó que "los opositores conocen el modelo de examen práctico con la suficiente antelación, ya que aún quedan seis meses para las oposiciones, que se realizarán en el mes de junio de 2026".

Al mismo tiempo, destacó que "trabajamos para que las pruebas sean más transparentes y objetivas, dentro de las competencias que tiene la Comunidad en las oposiciones. Desde el Gobierno regional hemos exigido en varias ocasiones una revisión urgente del modelo de acceso a la función pública docente que compete exclusivamente al Ministerio de Educación, porque la normativa de acceso tiene cerca de 20 años y es obsoleta".

Desde los sindicatos valoran los pasos dados para la próxima convocatoria y que se cuente con una descripción detallada de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, pero todos ellos (ANPE, CCOO, Sterm, UGT y Sidi) han decidido no apoyar la orden de convocatoria al no incluir todas sus propuestas de mejora.

El sindicato Sterm-Intersindical lamenta que "a pesar de las reivindicaciones y movilizaciones del personal docente y de las organizaciones sindicales, la convocatoria mantiene numerosas carencias para aspirantes y tribunales", entre las que menciona que no se limita el número de aspirantes por tribunal; no se mejora la gestión de las adaptaciones sobrevenidas, ni en plazos, ni en procedimientos; la convocatoria no permite reducir el número de unidades didácticas a un mínimo de 9; y se rechaza que la defensa de la programación y la unidad sea grabada, lo que limitaría la transparencia.

ANPE, por ejemplo, solicitaba la incorporación de un plazo de subsanación para corregir errores formales en la programación didáctica, evitando que incidencias administrativas menores supongan penalizaciones desproporcionadas o la exclusión del proceso, tal y como avala la jurisprudencia del Tribunal Supremo. así como el reconocimiento de las familias monoparentales como causa de exención en la designación de miembros de los tribunales.

La secretaria de acción sindical de CCOO, Nuria Sánchez, explica que pese a las mejoras introducidas como consecuencia de las movilizaciones de junio, "éstas son insuficientes" y menciona entre las que han quedado pendientes el descenso de la ratio por tribunal o la grabación de la defensa.

Por su parte, los responsables de SIDI recuerdan que ellos no apoyaron la oferta de empleo público hace unas semanas "porque consideramos que se necesita primero modificar todo lo necesario en las convocatorias para dar más justicia y transparencia al proceso selectivo" y califican de "decepcionante" la negociación que se ha seguido en estas dos últimas semanas con la Consejería para la nueva orden de bases y de convocatoria para el cuerpo de maestros, ya que de los 13 puntos que SIDI proponía para dotar de mayor justicia y transparencia "solo se han aceptado dos y parcialmente".

UGT también ha votado en contra de la orden al considerar que no incluye aspectos que consideran básicos, como la grabación de la parte oral del concurso oposición. La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, explica que "si bien es cierto que el texto recoge importantes mejoras, aún son insuficiente, y algunas de ellas son auténticas líneas rojas para UGT".