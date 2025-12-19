Doce 'Importantes' que construyen la Región de Murcia

Si la Región de Murcia tuviera que exponer su talento al mundo, podría hacerlo a través de una gala como esta. Los Premios Importantes de La Opinión volvieron a reunir en el Auditorio Víctor Villegas, este jueves, a quienes desde el trabajo, la excelencia profesional o el compromiso público han ido construyendo, mes a mes, un territorio más consciente de su valor colectivo.

Durante la gala, que colgó el cartel de aforo completo, reuniendo a autoridades, premiados e invitados, en total unas 900 personas, y que estuvo conducida por el Fran Sáez y la comunicóloga Azucena Marín, una intérprete situada en el escenario tradujo al lenguaje de signos, de manera simultánea, todos los discursos.

Abrió el acto el consejero delegado del Grupo Prensa Ibérica, Aitor Moll, recordando que estos galardones “son más que un reconocimiento, una celebración de los valores intrínsecos de La Opinión y Prensa Ibérica: la honradez, el esfuerzo, la capacidad de superación y un inquebrantable sentido de la justicia”. Una declaración de principios que encontró continuidad inmediata en las palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien invitó a detenerse en el significado de lo “importante”, alejándolo de la fama o la apariencia para situarlo en la utilidad social, “el ejemplo” y la “necesidad” que los premiados representan para su tierra.

La Opinión

Los premiados

A partir de ahí, la gala se convirtió en un recorrido coral por doce historias muy distintas. El Premio de Enero reconoció al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que este 2025 ha celebrado su 50 aniversario. Su director gerente, Amancio Marín, subrayó la dimensión humana de una institución con más de 6.500 trabajadores y un vínculo “muy especial” con la ciudadanía murciana, que añade, dijo, un “plus de responsabilidad” a su dirección.

El cine llegó con el Premio de Febrero para Eva Libertad y Miriam Garlo por ‘Sorda’, una película nacida de una relación vital entre hermanas y construida desde la accesibilidad y el cuidado. “Llevábamos toda la vida preparándonos para hacer esta película sin saberlo”, recordó la directora, mientras Garlo expresó su deseo de que trabajos así ayuden a visibilizar las barreras comunicativas.

El Premio de Marzo puso el foco en la economía social con Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, organización que, en sus palabras, “representa cerca de 1.600 cooperativas en nuestra Región de Murcia”, y artífice de una red que ha situado a la Región como epicentro de este modelo en 2025, convirtiendo a Murcia en Capital Española y Europea de la Economía Social. “Nos hemos volcado porque la visibilidad de este modelo empresarial llegara a toda la sociedad”, declaró.

Abril reconoció la trayectoria del gestor y promotor cultural José Manuel Garrido, impulsor de algunas de las grandes transformaciones culturales desde la gestión pública, y que ha dejado su huella en la Región con, por ejemplo, la creación de la Red de Bibliotecas o la recuperación pública del Teatro Romea. En su discurso, Garrido celebró el “potencial absolutamente envidiable” de la creación murciana actual.

La educación infantil centró el Premio de Mayo, concedido a la maestra lorquina Noelia Salas, reconocida a nivel nacional por su proyecto ‘Leemociónate’ como Mejor Docente de España de Educación Infantil. Especialista en inteligencia emocional, Salas explicó cómo las emociones no expresadas afloran en conductas que los más pequeños no saben gestionar, y compartió la experiencia personal de ver recompensado un esfuerzo que muchas veces pasa desapercibido en las aulas.

Junio trajo al escenario a la Patrulla Águila, símbolo durante cuarenta años del Ejército del Aire y del Espacio y “embajadora de España” en los cielos. En un mensaje grabado, su líder, el comandante José Javier Sánchez Martín, hizo hincapié en el “cariño” que reciben siempre en la Región.

El Premio Julio distinguió a Araceli López-Guillén, directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. En su discurso plasmó su sueño: “La incorporación laboral como criterio de calidad del sistema sanitario” y recordó el papel clave de su especialidad durante la pandemia y en la atención a pacientes oncológicos.

Agosto reconoció a la Agrupación Musical del Cabezo de Torres. Con una escuela de unos 300 alumnos y más de veinte profesores, la agrupación ha alcanzado hitos como la victoria en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Andrés Pérez, director de la Agrupación, relató la “incredulidad” y la emoción de un logro construido desde “la inocencia” y el trabajo compartido.

Septiembre llevó la gala al terreno más crudo de la actualidad internacional con el premio al enfermero Javier Soria, que pasó siete meses en Gaza. Su testimonio habló del “miedo” inicial, de cómo “los drones, las bombas y los disparos” eran “la banda sonora del lugar” y de cómo las “sonrisas” y la “gratitud” de los niños consiguieron disipar ese temor.

El Premio Octubre fue para el traumatólogo jumillano Pedro Luis Ripoll, referente de la medicina deportiva y premiado a nivel nacional por sus aportaciones científicas. En su discurso recordó la revolución que supuso la artroscopia en España y reivindicó una relación cercana con el paciente, heredera de la medicina de pueblo: “Procuro tener, con los enfermos, una relación como la que tenía mi abuelo en Jumilla”.

Noviembre distinguió al joven piloto Máximo Quiles, rookie del año en Moto3 con solo 17 años. Habló de sueños, “ser campeón del mundo”, constancia y del “orgullo” de competir con la bandera de España y de la Región.

Cerró el ciclo anual el Premio de Diciembre al Ayuntamiento de Murcia por los 1.200 años de la ciudad. En un mensaje grabado, el alcalde José Ballesta apeló a “la gran capacidad” de los murcianos durante generaciones, “la resistencia”, lo que ha llevado a que Murcia sea “la séptima ciudad de España” y esté “entre las 50 primeras de Europa”.

El broche final lo puso la Agrupación Musical del Cabezo de Torres interpretando ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen. El auditorio respondió con un aplauso largo y sonoro, como si en ese gesto se condensara el sentido de la noche: celebrar lo importante no como un mérito aislado, sino como una suma de esfuerzos que, juntos, elevan a la Región de Murcia. Al correrse el telón se dio paso al cóctel en el hall del auditorio, poniendo un delicioso final a la gala.