Las comidas de empresa ganan terreno a las cenas por el auge del tardeo en la Región

El 'tardeo' ha hecho que los murcianos se decanten por las comidas de empresa en lugar de las cenas para poder "volver a casa a una hora prudente, sobre todo si es entre semana", ha explicado el presidente de la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), Bartolomé Vera.

El 75% de los murcianos prefiere comer y después salir a tomar una copa por el centro de sus ciudades, sobre todo porque ahora estas celebraciones no se hacen en jueves, viernes y sábado, como era habitual, sino que durante el mes de diciembre las hay todos los días de la semana.

Y es que el número de comidas o cenas navideñas ha aumentado, "no son solo comidas de empresa, las hay con grupos de amigos, del padel, de la bici" ha apuntado Vera, que apuesta por empezar a llamarlas "comidas sociales o de amistad". Además, estos eventos de empresa en muchas ocasiones se duplican, porque "está la comida oficial con los jefes, y las de grupo por departamento y sin jefes, con menos gente y más íntimas".

"A finales de agosto o principios de septiembre ya se empieza a reservar", indica Bartolomé Vera, presidente de HoyTú

Por eso ya hay quienes terminando el verano empiezan a pensar en estas cenas y "a finales de agosto o principios de septiembre empiezan a reservar" sobre todo de cara a dos fechas principales, el 12 y 19 de diciembre, las más solicitadas.

También comienzan a planear con tiempo los grupos grandes porque "cuesta más trabajo encontrar un restaurante que tenga disponibilidad para estos grupos", estos están empezando a celebrar ya a partir del 15 de noviembre.

A la hora de decidirse por qué comer los grupos grandes optan por un menú cerrado, mientras que lo más pequeños piden a la carta y se permiten un plus "como un buen vino" a la vez que se permiten disfrutar de la gastronomía murciana.