Hostelería

Las comidas de empresa ganan terreno a las cenas por el auge del tardeo en la Región

Los grupos grandes apuestan por menús cerrados y los pequeños se permiten extras en vino y gastronomía local

Jóvenes disfrutan de la comida de la denominada 'Tardebuena' en Cartagena

Jóvenes disfrutan de la comida de la denominada 'Tardebuena' en Cartagena / Ivan urquizar

EFE

El 'tardeo' ha hecho que los murcianos se decanten por las comidas de empresa en lugar de las cenas para poder "volver a casa a una hora prudente, sobre todo si es entre semana", ha explicado el presidente de la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), Bartolomé Vera.

El 75% de los murcianos prefiere comer y después salir a tomar una copa por el centro de sus ciudades, sobre todo porque ahora estas celebraciones no se hacen en jueves, viernes y sábado, como era habitual, sino que durante el mes de diciembre las hay todos los días de la semana.

Y es que el número de comidas o cenas navideñas ha aumentado, "no son solo comidas de empresa, las hay con grupos de amigos, del padel, de la bici" ha apuntado Vera, que apuesta por empezar a llamarlas "comidas sociales o de amistad". Además, estos eventos de empresa en muchas ocasiones se duplican, porque "está la comida oficial con los jefes, y las de grupo por departamento y sin jefes, con menos gente y más íntimas".

"A finales de agosto o principios de septiembre ya se empieza a reservar", indica Bartolomé Vera, presidente de HoyTú

Por eso ya hay quienes terminando el verano empiezan a pensar en estas cenas y "a finales de agosto o principios de septiembre empiezan a reservar" sobre todo de cara a dos fechas principales, el 12 y 19 de diciembre, las más solicitadas.

También comienzan a planear con tiempo los grupos grandes porque "cuesta más trabajo encontrar un restaurante que tenga disponibilidad para estos grupos", estos están empezando a celebrar ya a partir del 15 de noviembre.

A la hora de decidirse por qué comer los grupos grandes optan por un menú cerrado, mientras que lo más pequeños piden a la carta y se permiten un plus "como un buen vino" a la vez que se permiten disfrutar de la gastronomía murciana.

La Princesa Leonor participa este viernes en el nombramiento de alféreces de la AGA antes de comenzar sus vacaciones de Navidad

¿Por qué la Lotería de Navidad siempre toca en San Pedro del Pinatar? El secreto detrás de una de las administraciones "más afortunadas" de España

Una noche de emoción: Los galardonados en los Premios Importantes de La Opinión

Conoce a los doce Importantes de La Opinión

‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: cinco experiencias navideñas para no quedarse en casa

Los agricultores de la Región cargan contra Von der Leyen y Ribera en la manifestación en Bruselas contra la nueva PAC

Los niños hospitalizados en la Arrixaca celebran su fiesta de Navidad

