Todo el que quiera poner su granito de arena al proyecto para levantar en el Virgen de la Arrixaca el gimnasio para pacientes pediátricos de cáncer más grande de España, proyecto de la Fundación Aladina que apadrina Richard Gere, puede hacerlo este sábado, 20 de diciembre, en Murcia. Y de una forma deliciosa: yendo a una comida solidaria.

El ágape se celebrará este sábado, 20 de diciembre, en el centro holístico Salutalia y la aportación de cada comensal es voluntaria. Todo lo que se recaude irá a parar a la financiación del gimnasio. Cabe recordar que se trata de una iniciativa que nace de la Fundación Aladina y que está respaldada por la Gere Fundation.

Cuando vino a Murcia para hablar del proyecto (y luego participar en el encendido del Gran Árbol de la Circular), el protagonista de Oficial y Caballero insistía en los beneficios que tiene el ejercicio físico en la recuperación de los pacientes de cáncel, pues "les ayuda a mantener la energía" y reduce lo tóxico de los tratamientos que muchas veces les ponen. "Es un honor y un momento muy especial estar aquí ayudando a tanta gente", manifestó entonces.

Comida de Navidad solidaria en Murcia para ayudar a construir el gimnasio pediátrico que apadrina Richard Gere. / L. O.

Sin embargo, aún faltan fondos para que este proyecto anhelado por los niños con cáncer sea una realidad. De ahi la importancia de iniciativas como la de este sábado, que arrancará a la una y se prolongará hasta las cinco de la tarde. "El cien por cien del dinero recaudado por Salutalia irá destinado a la Fundación Aladina", informan los impulsores de la comida solidaria.

El lugar del evento, el propio centro, ubicado en El Bojal (Beniaján). Además, habrá premio para los asistentes: se sortearán vales regalos por sesiones donadas por terapeutas del centro, además de otros obsequios aportados por voluntarios. "Trae un plato, una bebida o un postre y disfrutemos juntos de una comida comunitaria llena de calor humano y solidaridad", indican los organizadores.

Quienes deseen más información pueden llamar al número 601 92 45 92 o escribir un correo a info@salutalia.com.