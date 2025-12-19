Política
El Cemop vaticina una gran batalla electoral entre PSOE y Vox por liderar la oposición
El Barómetro de Otoño otorga a ambos partidos 12 escaños, mientras que el PP seguiría ganando las elecciones autonómicas con algo más del 38% de los votos
El PP volvería a ganar las elecciones autonómicas en la Región de Murcia con 19 diputados de 45 si estas tuvieran lugar hoy, según el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que vaticina una lucha sin cuartel entre el Partido Socialista y Vox. El PSOE, lejos de perseguir ganar los comicios, se pondrán como objetivo primordial seguir siendo el principal partido de la oposición; mientras que la formación de Santiago Abascal trabajará para convertirse en la segunda opción más votada por los murcianos.
El Barómetro de Otoño de 2025 del órgano demoscópico adscrito a la Universidad de Murcia otorga a ambos partidos 12 escaños, si bien la derecha radical liderada por José Ángel Antelo, con un 25,3% de los votos, quedaría por delante de los socialistas, que rozarían el 24%.
En la actualidad, El Grupo Parlamentario Socialista tiene 13 escaños después de aunar casi el 26% de los votos en 2023, lo que significaría que aún no ha tocado fondo. El Grupo Vox, por su parte, mejoraría en 3 su número de diputados.
La mayoría absoluta está 23, lejos de los 19 que el Cemop da al Partido Popular, que no consigue aproximarse a esa cifra. Al contrario, baja con respecto a las últimas elecciones, cuando consiguió 21 escaños y el 43,3% de los votos. Ahora apenas supera el 38%.
Como Vox, Podemos también mejora en la previsión electoral a pasar del 4,8% al 5,5% de los votos. No obstante, ese crecimiento no lleva aparejado ningún diputado extra y no es suficiente para crear grupo parlamentario propio.
