La vivienda se sonsolida como el principal problema de los murcianos

La vivienda ya es el principal problema de los murcianos, junto a la inmigración, según desvela el Barómetro de Otoño del Cemop publicado este viernes. En el anterior barómetro, publicado a principios de octubre, ocupaba el sexto lugar.

No obstante, las dificultades de acceso a la vivienda comparten primera posición con la inmigración, que era segunda preocupación en la anterior encuesta, si bien en el sondeo de la UCAM publicado esta semana ya estaba en primera posición.

Después vienen la política y los políticos, el desempleo, los problemas económicos y el propio Gobierno regional. "Que la vivienda y la inmigración sean los principales problemas señalados por la ciudadanía, indica una confluencia de fragilidad social y sentimiento identitario, mientras que la importancia que se da como problema a los políticos, los partidos y la política refleja un malestar estructural con el funcionamiento de las instituciones", destaca el codirector del centro de estudios, Juan José García Escribano.

Principales problemas de los murcianos, según el Cemop de otoño. / Cemop

Cuando se pregunta por el cierre de centros de menores extranjeros no acompañados, sin embargo, desde el Cemop destacan que en la Región son más las personas que rechazan su cierre que las personas que lo apoyan. "En concreto, hay 11,2 puntos de diferencia. El 44,1% de la ciudadanía no está por cerrarlos", concretó Escribano.

Sobre la forma en la que se informan los ciudadanos, el barómetro refleja que solo un 15,1% de las personas entrevistadas sigue la actualidad política regional con mucho interés. Sin embargo, el 50,3% afirma que no le interesa nada o que le interesa muy poco la actualidad política regional. "Pero el dato que quiero resaltar tiene que ver con la edad: cuando nos vamos a las generaciones, en la generación Z, la que tiene entre 18 y 28 años, el 62,6% no le interesa la actualidad política nada, prácticamente", añadió.

Sin embargo, en la generación Babyboom y silenciosa (de 61 en adelante), ese porcentaje baja considerablemente. "Solamente el 31,9% dice que no le interesa la actualidad política regional. Por tanto, hay una diferencia generacional. Los jóvenes están bastante desentendidos de la política, de los políticos y no les interesa seguirlos", agregó el investigador.

Según él, en este barómetro se reflejan "bastante bien las tensiones del país" porque "la polarización está presente en los datos: está la incertidumbre, está la preocupación sobre la identidad y la gobernanza y, además, hay una parte de la ciudadanía que expresa inquietud y escepticismo respecto a la posibilidad o la capacidad de los responsables políticos para poder resolver estos problemas".