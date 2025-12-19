Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo por fenómenos costeros este domingo en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de entre 3 y 4 metros desde el mediodía

La Aemet activa la alerta amarilla por viento y oleaje en la costa de la Región

La Aemet activa la alerta amarilla por viento y oleaje en la costa de la Región / L.O.

Joaquín Vallés

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros para este domingo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, ante la previsión de viento fuerte y oleaje significativo.

Según la previsión, el aviso estará vigente desde las 12.00 hasta las 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Durante este intervalo se espera viento del suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, así como olas de entre 3 y 4 metros de altura.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas y en zonas costeras, especialmente durante las horas de mayor intensidad del episodio, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y las actualizaciones de la Aemet.

