Aviso amarillo por fenómenos costeros este domingo en el Campo de Cartagena y Mazarrón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros para este domingo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, ante la previsión de viento fuerte y oleaje significativo.

Según la previsión, el aviso estará vigente desde las 12.00 hasta las 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Durante este intervalo se espera viento del suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, así como olas de entre 3 y 4 metros de altura.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas y en zonas costeras, especialmente durante las horas de mayor intensidad del episodio, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y las actualizaciones de la Aemet.