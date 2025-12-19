La Asamblea Regional de Murcia cierra 2025 con más actividad parlamentaria

La Asamblea ha avanzado en su objetivo de convertirse en una institución "más cercana, accesible y viva". Así lo ha afirmado su presidenta, Visitación Martínez, quien este viernes ha presentado el balance de 2025, un año que, según ha subrayado, "se ha reforzado la actividad parlamentaria y la apertura de la Cámara a la sociedad murciana".

Durante su intervención en un desayuno informativo con los medios, Martínez ha anunciado además que la Mesa de la Cámara ha aprobado el proyecto de demolición del edificio que albergaba la antigua residencia Alberto Colao, debido al deterioro de su estructura. La actuación está prevista para 2026.

Actividad parlamentaria

En materia de actividad parlamentaria, a fecha 14 de diciembre de 2025 se han registrado 2.925 iniciativas, de las que 1.675 han sido admitidas a trámite. El Pleno se ha reunido en 48 ocasiones, con la aprobación de 90 mociones, la formulación de 23 preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno y 160 a los consejeros, además de 42 interpelaciones.

En el ámbito de las comisiones, se han celebrado 71 sesiones, en las que se aprobaron 41 mociones y se sustanciaron 33 comparecencias. A lo largo del año se han constituido cuatro comisiones especiales, una de estudio y tres de investigación.

La Cámara anuncia la demolición del antiguo edificio Alberto Colao

La Cámara ha aprobado, entre otras normas, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, la Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, la Ley de participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales, así como varias normas vinculadas a servicios sociales, simplificación administrativa y transporte público en taxi.

"Estas cifras ponen de manifiesto un Parlamento activo, con un ritmo sostenido de trabajo, que ha permitido abordar cuestiones de especial relevancia para la ciudadanía y para el conjunto de la economía y los servicios públicos de la Región, buscando, siempre que es posible, consensos útiles para la ciudadanía", ha comentado Martínez.

Desayuno informativo celebrado hoy en la Asamblea Regional / Loyola Pérez de Villegas

Recuperación del Hemiciclo

El año ha estado marcado también por la recuperación del Hemiciclo para la celebración de los plenos, tras más de cuatro años cerrado por la pandemia del covid. Su reapertura, el 11 de febrero de 2025, permitió además recuperar el Patio de los Ayuntamientos como espacio cultural, que ha acogido exposiciones y, actualmente, un belén monumental de la Asociación Belenista de Cartagena.

Apertura a la ciudadanía

La apertura a la ciudadanía se ha reflejado en iniciativas como la participación, por primera vez, de la Asamblea Regional en La Noche de los Museos de Cartagena, así como en los programas divulgativos y las visitas guiadas, que han permitido que cerca de 10.000 personas conozcan la sede parlamentaria a lo largo del año. En este contexto, el Parlamento ha acogido la I Asamblea Regional de Mujeres con Discapacidad y el II Debate Universitario por la Plena Igualdad, además de adaptar el Estatuto de Autonomía al sistema braille. "Con esta adaptación nuestro Parlamento reafirma su compromiso de facilitar una mayor accesibilidad a textos parlamentarios y normativos a todas las personas con discapacidad o dificultades de visión y/o comprensión. Seguimos dando un paso más hacia una sociedad más accesible, más justa y más igualitaria", señala Martínez.

Martínez destaca la recuperación de espacios históricos y la llegada de casi 10.000 visitantes.

En el ámbito institucional, la Asamblea ha mantenido una participación activa en foros de cooperación interparlamentaria, tanto a nivel europeo, a través de la CALRE, como nacional, mediante la COPREPA, además de ser sede de las XVII Jornadas de la Asociación Española de Interventores de Parlamentos.

Solidaridad

Por último, Martínez ha puesto en valor el carácter solidario de la Cámara, con campañas de sensibilización, iluminación de la fachada con motivo de distintas efemérides y la participación en iniciativas sociales, entre las que ha destacado la campaña 'Juguetea' que organiza el Ayuntamiento de Cartagena. La presidenta ha cerrado su intervención agradeciendo la labor del personal de la institución y la implicación de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de seguir avanzando hacia una Asamblea "más accesible, comprometida y cercana".