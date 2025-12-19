Aitor Moll: “Los logros de los galardonados con los Importantes son un reflejo de lo mejor de nosotros mismos”

“Hoy nos reunimos para celebrar y reconocer a aquellos que con su esfuerzo y dedicación han destacado en la región a lo largo del último año”. Con esas palabras abrió la gala de Premios Importantes 2025 celebrada por La Opinión el consejero delegado del Grupo Prensa Ibérica, Aitor Moll. Doce galardones, “uno por cada mes del calendario”, que funcionan como un relato coral del año vivido.

Desde ese punto de partida, Moll puso el foco en el papel de La Opinión de Murcia, a la que definió como “un pilar de nuestra comunidad, un faro de información que se ha mantenido firme en su compromiso con la realidad social de nuestra región” a lo largo de sus 37 años de historia. En sus palabras, el valor del diario reside en haber creído desde su nacimiento en “la importancia de brindar una información local y diferenciada, una información que hable de nosotros y para nosotros”, un apego al tejido social que, dijo, ha fortalecido su voz y le ha permitido ocupar un lugar cotidiano en la vida de los lectores.

El discurso amplió después la mirada para situar a la cabecera murciana dentro del ecosistema nacional de Prensa Ibérica. Moll recordó que el periódico forma parte de “uno de los principales grupos multimedia a nivel nacional, con 27 cabeceras repartidas por toda España”, una red que, gracias a “su capilaridad” y a un enfoque editorial basado en información “cercana y útil al ciudadano”, se convierte en una plataforma de valor para instituciones y empresas. “Somos una herramienta para potenciar la región y a sus empresas más allá de sus límites territoriales y La Opinión es el puente de conexión con ese ámbito”, afirmó.

En ese contexto, la gala adquiría su pleno sentido. “Esta noche se honrará a personas e instituciones que con su trabajo y dedicación han contribuido al bienestar de nuestra comunidad”, señaló, antes de evocar el legado de ediciones anteriores. Por el escenario de los Premios Importantes han pasado figuras como Carlos Alcaraz, María Dueñas o Juan Carlos Izpisua, junto a colectivos capaces de liderar movimientos sociales “más allá de intereses meramente políticos”, como la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor o la Plataforma Pro Soterramiento. Todos ellos, subrayó, encarnan los ideales que estos galardones buscan promover.

Moll enlazó ese reconocimiento público con la labor cotidiana del diario. El compromiso con la comunidad, dijo, no se limita a una noche de premios, sino que se manifiesta en iniciativas que han servido para abordar “temas significativos de la sociedad murciana y romper tabúes”. Citó las Jornadas de Prevención del Suicidio, ya en su sexta edición, la multitudinaria Carrera de la Mujer, los Premios Empresa del Año o los propios Premios Importantes como “fechas marcadas en rojo en nuestro calendario y en la conciencia colectiva de nuestra región”.

El cierre del discurso tuvo un tono apelativo y compartido. Al mirar a los galardonados, invitó a recordar que “sus logros son un reflejo de lo mejor de nosotros mismos”, ejemplos de lo que se puede alcanzar con pasión y dedicación. La llamada final fue a inspirarse en esas historias para “seguir trabajando juntos por una Región de Murcia más fuerte y unida”, antes de dar la bienvenida oficial a una gala concebida, en sus palabras, para “seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades y justicia para todos”.