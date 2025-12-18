Siete millones para las escuelas infantiles de la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Educación y Formación Profesional, ha aprobado el decreto de concesión directa de 6.891.000 euros en subvenciones a 21 ayuntamientos de la Región de Murcia y a la Universidad de Murcia para financiar los gastos de funcionamiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años creadas al amparo del programa europeo que buscaba dar un impulso a esta escolarización, específicamente en el primer ciclo de Infantil.

La financiación europea para este programa finaliza en febrero de 2026, pero esto no va a afectar a su gratuidad, gracias a esta aportación económica por parte de la Comunidad, que cubre el periodo entre marzo y diciembre del próximo año.

Por tanto, esta dotación, sumada a nuevas ayudas que se aprobarán en próximas semanas, permitirá mantener casi 3.000 plazas gratuitas de primer ciclo de Educación Infantil que se pusieron en marcha en escuelas infantiles municipales gracias a los fondos europeos.

Del total de la financiación aprobada, 1.148.500 euros proceden de fondos europeos y se destinarán a sufragar únicamente los gastos de funcionamiento de los meses de enero y febrero de 2026. Los 5.742.500 euros restantes corresponden a fondos propios de la Comunidad y garantizarán la continuidad del programa para el resto de 2026, una vez finalizado el periodo de ejecución de los fondos europeos.

Las subvenciones se conceden de forma directa a los ayuntamientos de Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras, Santomera, Totana y Villanueva del Río Segura, así como a la Escuela Infantil de la Universidad de Murcia.

El Gobierno regional ha incrementado este curso en más de 1.000 el número de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años en toda la Región, hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas. En total, son más de 50 las nuevas aulas donde se ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas.