Ortuño, sobre Vox: "Parece que tienen el patio un poco revuelto"

"Quienes nos quieren dar lecciones todos los días y andan repartiendo doctrina parece que tienen el patio un poco revuelto", dijo este jueves por la mañana el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, sobre el caso Revuelta, que destapa el intento de los de Santiago Abascal por controlar las cuentas de su organización juvenil y las presuntas irregularidades en la gestión de ayudas.

Fue el único comentario que deslizó al respecto tras ser preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El escándalo saltó después de que salieran a la luz unas comunicaciones privadas que destapan cómo Vox trató desde la primavera pasada de poner coto al descontrol en las cuentas de Revuelta, y a las irregularidades que se habrían cometido en la recepción de ayudas para los afectados de la dana de Valencia. Este miércoles se abrió un expediente al ya exnúmero dos de la organización, Pablo González Gasca.

Preguntado por esta cuestión el pasado lunes en un desayuno informativo en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, deseó que "cualquier persona que haya utilizado cualquier vehículo para lucrarse personalmente y para que esos fondos no lleguen a quien de verdad lo merece" que acabe "delante de un juez, que pague por ello, sea quien sea y venga de donde venga".

Investigación al PSOE

Por otro lado, Ortuño también se refirió a los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y aprovechó para reclamar al delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, una condena expresa de los "casos de corrupción y de acoso sexual".

"Los ciudadanos de esta tierra todavía no le hemos escuchado condenar expresamente los casos de corrupción y los casos de acoso sexual, que repito, estamos conociendo todos los días. Mientras tanto, los españoles estamos aguantando y soportando como podemos a Pedro Sánchez y a su gobierno", señaló.

Precisamente ayer, se conoció también que el jefe de Redes de Vox presentó su dimisión por un presunto caso de acoso sexual a un militante cuando era menor.

Sobre la decisión del juez de abrir una pieza separada sobre la financiación del PSOE, el portavoz describió la situación como "tremenda", denunciando que se trata de "un caso de corrupción más" y de que "ya no sabemos dentro de esta serie en qué temporada estamos" porque "todos los días conocemos nuevos casos".