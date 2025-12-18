Los niños hospitalizados en la Arrixaca celebran su fiesta de Navidad

El Hospital Materno-Infantil de la Arrixaca se ha llenado este jueves de actividades y risas durante la celebración de la ya tradicional fiesta de Navidad que han protagonizado, como cada año los payasos de hospital de Pupaclown y con la que se trata de hacer más llevadero el ingreso a los niños que se encuentran hospitalizados en el centro sanitario de El Palmar.

Junto a los miembros de Pupaclown y los profesionales y docentes de las Aulas Hospitalarias estuvo también el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien acompañó a los menores en las actividades que dan comienzo a la celebración de las fechas navideñas que calificó como "una de las jornadas más emotivas del año".

Durante su intervención, el presidente puso en valor que los payasos de hospital "han acompañado y llevado la alegría a más de 100.000 niños en sus 27 años de actividad" y remarcó que, a lo largo de su trayectoria, esta asociación ha ayudado a los niños, les han hecho regalos, han hecho que se diviertan, y les han hecho más llevaderos momentos difíciles como el estar ingresado en un hospital durante fechas señaladas.

Como cada año, los niños disfrutaron de la cabalgata de Papá Noel, que, acompañado de diferentes personajes de dibujos animados, recorrió todas las habitaciones para entregar un adelanto de los regalos navideños.

El máximo responsable autonómico trasladó su agradecimiento a la asociación "por ayudar a quienes más lo necesitan, en los momentos en los que peor lo pasan" y puso de relieve el impacto de este proyecto a través de la risa, así como el apoyo psicológico, terapéutico y de integración social que supone no sólo para niños y adolescentes, sino también para sus familias.

Los payasos de hospital visitan individualmente a todos los pacientes pediátricos ingresados, a los que van a ser operados y a aquellos con tratamientos continuados por enfermedades crónicas. Su labor se extiende al área quirúrgica, Oncología, la UCI Pediátrica, Psiquiatría Infantil o en las Aulas Hospitalarias.

El jefe del Ejecutivo regional también quiso subrayar la labor que llevan a cabo las Aulas Hospitalarias, y que este año han hecho que 2.350 alumnos hayan podido seguir sus estudios mientras estaban ingresados en el hospital. Esta cifra supone un aumento con respecto a los 2.133 del curso anterior. Además del Virgen de la Arrixaca, los hospitales Reina Sofía de Murcia y Santa Lucía de Cartagena cuentan también con Aulas Hospitalarias.