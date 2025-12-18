Murcia supera la media nacional de médicos en centros de salud y hospitales, pero flaquea en enfermeras

La Región de Murcia no sale mal parada en el último Informe de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, hecho público este jueves por el Ministerio de Sanidad, un trabajo en el que se pone de manifiesto que la Comunidad está por encima de la media nacional en tasa de médicos, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria, pero flaquea en el caso de las enfermeras, donde sigue situándose en los puestos de cola frente al resto de territorios.

El estudio recoge que el Servicio Murciano de Salud (SMS) contaba en 2024 con una plantilla de 23.942 profesionales, de los que 4.794 eran médicos y 6.994 enfermeras. Por ámbitos asistenciales se observa que la Región tiene 1.256 médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, lo que equivale a una tasa de 0,81 profesionales por cada 1.000 habitantes, superando la media nacional, que se sitúa en 0,78. La comunidad autónoma mejor dotada es Castilla y León, con 1,05 médicos en Primaria por cada 1.000 habitantes, en contra de la que peor situación presenta, que es Islas Baleares, con una ratio de 0,63 profesionales.

En hospitales de la Región de Murcia había el pasado año 3.159 médicos con labores asistenciales, con una tasa de 2,02 facultativos por cada 1.000 habitantes, superando otra vez la media nacional de 1,98 médicos.

La Región cuenta con 0,81 médicos en Atención Primaria por cada 1.000 habitantes

La situación cambia cuando se habla de enfermeras, donde la Región de Murcia sigue situándose a la cola de España en número de profesionales por población atendida. Así, el Informe sobre Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, indica que en centros de salud y consultorios de Atención Primaria hay 963 profesionales, con una tasa de 0,62 por cada 1.000 habitantes, frente a las 0,72 que hay de media en España.

En esta ocasión, La Rioja es la autonomía que se sitúa a la cabeza, con 1,02 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que Madrid ocupa el último puesto de ratio de enfermeras en Primaria, con 0,51 profesionales cada 1.000 ciudadanos.

En el caso de los hospitales, la tasa de enfermeras de la Región de Murcia iguala a la media nacional, con 3,6 profesionales por cada 1.000 habitantes.

Murcia está por debajo de la media nacional de enfermeras en Primaria

176.918 médicos y 227.098 enfermeras

El informe pone de relieve el peso específico de la sanidad pública. En la red asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS) trabajan 176.918 médicos y 227.098 profesionales de enfermería, que constituyen el núcleo de la atención sanitaria en España. A estos se suman 382.731 profesionales de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias, administrativo, de gestión, de apoyo y servicios, lo que eleva a 786.747 el número total de profesionales que prestan servicio en el SNS.

La distribución de los profesionales refleja la centralidad del ámbito hospitalario. A nivel nacional más del 80 % del personal del SNS desarrolla su actividad en hospitales, frente a la Atención Primaria y los servicios de urgencias y emergencias, que continúan siendo áreas estratégicas para el refuerzo de recursos humanos.

En la Región de Murcia también se da esta centralidad de los hospitales frente a centros de salud y consultorios, ya que los primeros concentran al 74% de los médicos en activo, frente al 26% de los facultativos que trabajan en Atención Primaria.

En este sentido, el informe subraya la importancia de una planificación equilibrada que garantice la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad de la atención en todos los niveles del sistema.

Feminización de la sanidad

El documento destaca asimismo la feminización progresiva del sector sanitario, especialmente acusada en el ámbito de la enfermería, donde más del 70% de los profesionales son mujeres, una tendencia que también se observa entre las nuevas generaciones de titulados sanitarios. Esta realidad plantea retos específicos en materia de conciliación, desarrollo profesional y planificación de plantillas.

En relación con la formación, el informe señala que durante el curso 2022-2023 se graduaron 6.587 nuevos médicos y 11.593 profesionales de enfermería, manteniéndose una tendencia sostenida en el número de egresados. Además, en 2024 el SNS cuenta con 39.729 especialistas en formación, lo que refuerza el papel del sistema como principal espacio de capacitación de los profesionales sanitarios.

El Ministerio de Sanidad subraya que la ordenación adecuada de los recursos humanos resulta esencial para afrontar los desafíos estructurales del sistema sanitario, como el envejecimiento de la población, el relevo generacional de las plantillas, la reducción de la temporalidad y la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a nuevas demandas asistenciales y tecnológicas.