Marín cree "imprudente" cambiar ahora la norma para alejar los salones de juego de los colegios

El consejero de Educación, Víctor Marín, considera "imprudente" acometer "ahora" cambios normativos para establecer distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, al advertir de que introducirlos en este momento supondría "generar inseguridad jurídica" mientras se resuelve en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de restricciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha expuesto durante una sesión de control en la Asamblea Regional en la que ha respondido a una pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, quien ha reclamado modificar los reglamentos autonómicos de juego para fijar esas distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una moción "prácticamente por unanimidad" en este sentido.

Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en la renovación de licencias, defendiendo que las condiciones aplicables, incluida la distancia a centros educativos, deben ser las vigentes en el momento de la renovación y no las existentes en la concesión inicial, citando el artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.

En su respuesta, el consejero ha recordado que el juego es una actividad "legal" y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo, reivindicando "firmeza" en la protección y "seguridad jurídica" sin "improvisaciones". Además, ha enumerado medidas ya vigentes, como que desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas autorizaciones de salones de juego ni de bingos, las bajas de máquinas tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos y, a diferencia de otras comunidades, no existen máquinas de apuestas en bares o cafeterías.

El consejero ha añadido que el acceso está prohibido a menores y a personas autoexcluidas "incluso en zonas de paso", y que un plan de inspección ha permitido más de 1.500 actuaciones este año. En prevención, ha citado el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que señala la ludopatía como prioridad y actúa en centros educativos con programas "reconocidos a nivel europeo", y ha concluido que donde más está creciendo entre jóvenes la ludopatía es en el juego 'online'.

Asimismo, ha indicado que están en tramitación decretos para reforzar el control de accesos, eliminar publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Sobre el TJUE, ha señalado que reconoce que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero deja la decisión final sobre su proporcionalidad "pendiente de resolución judicial", por lo que ha insistido en que no sería prudente anticipar la reforma.

En otra pregunta, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha acusado al consejero de Educación, Víctor Marín, de llevar "tres meses" sin transferir fondos a los institutos para gastos corrientes y "cuatro" sin abonar partidas a la Formación Profesional para material, lo que, según ha dicho, está endeudando a los centros con proveedores. "Pague lo que debe", le ha reclamado.

Marín ha respondido que los ingresos a los centros obedecen a una "planificación rigurosa" y ha señalado que se trabaja "en estos días" para realizar el abono correspondiente a los gastos del "último trimestre". En su réplica, el consejero ha defendido el "mayor esfuerzo inversor" en FP, con más de 100 ciclos nuevos en 2024 y 22 en 2025, y ha citado inversiones de 2,7 millones en equipamiento en 2024 y 2 millones en 2025.