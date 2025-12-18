Luengo: "A día de hoy, la planta de biogás en San Javier está descartada"

El rechazo vecinal a la planta de biogás proyectada en Las Torres de Cotillas ha vuelto a poner bajo la lupa iniciativas similares en otros municipios de la Región. Uno de ellos es San Javier, donde el proyecto previsto en la pedanía de El Mirador —de características prácticamente gemelas— tampoco seguirá adelante. Así lo confirma el alcalde y secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, quien da por descartada la instalación «a día de hoy».

Luengo explica que el Ayuntamiento amplió el plazo legal de alegaciones de 30 a 50 días y que fue el propio Consistorio quien presentó la primera alegación ante la Comunidad Autónoma. En ella se dejaba claro que, si el proyecto no se modificaba para excluir la gestión de purines de cerdo, «quedaba descartado» (Son los consistorios quienes tienen que declarar el interés social de este tipo de proyectos para que salgan adelante), ya que San Javier no cuenta con ganadería porcina intensiva. «No tiene ningún sentido traer purines de otros municipios», subraya.

El alcalde explica que el planteamiento inicial le pareció interesante desde el punto de vista medioambiental y agrícola, especialmente en el entorno del Mar Menor. Destaca que el municipio reutiliza el 99% de las aguas depuradas para riego agrícola, un modelo que considera ejemplar de economía circular. A ello se sumaba la posibilidad de valorizar residuos vegetales para generar fertilizantes autorizados por la normativa europea a partir de 2027, lo que, a su juicio, habría mejorado la sostenibilidad y la reputación del sector agrícola del municipio.

Sin embargo, señala que desde hace meses no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la empresa promotora ni de Enagás, ni consta modificación alguna del proyecto. Tampoco las empresas agrícolas de la zona han vuelto a mostrar interés. «A día de hoy, el proyecto está descartado», insiste, aunque formalmente el expediente siga en la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, Luengo descarta además convocar una consulta popular en San Javier, al tratarse de un asunto muy complejo y técnico y porque el proyecto original ya no está vigente. Solo se reabriría el debate si llegara una propuesta nueva, sin purines, adaptada al territorio y con respaldo del sector agrícola local. «Lo tengo clarísimo: purines de cebaderos de cerdo aquí no pueden venir», afirma.

Tras el caso de Las Torres de Cotillas, el alcalde considera necesario fijar criterios comunes, regionales o preferiblemente nacionales, para este tipo de instalaciones, aunque advierte de que no todas las zonas parten de la misma realidad productiva.

La plataforma no se fía

Sin embargo, desde la plataforma Stop Biogás Mar Menor rebajan el alcance de ese posible descarte. Su portavoz, Nuria Velázquez, asegura que no tienen constancia de que la empresa haya desistido ni de que "para la empresa haya cambiado nada". Recuerda que el rechazo municipal a los purines "se viene diciendo desde diciembre del año pasado", pero subraya que "no tenemos nada por escrito ni nos consta que haya habido ningún trámite formal del Ayuntamiento que frene la planta".

La plataforma expresa además su preocupación ante una posible reformulación del proyecto. Temen que, una vez construida una instalación de unos 30 millones de euros, la empresa alegue la necesidad de incorporar otros residuos de origen animal para hacerla rentable, como purines o subproductos no aptos para el consumo humano. "Tienen los mismos problemas de olores y riesgos de toxicidad", advierten.

Por ello, Stop Biogás Mar Menor reclama un posicionamiento administrativo inequívoco. "Nos gustaría que el Ayuntamiento dijera claramente que no declara el interés público y que cierra el trámite", concluye la portavoz, advirtiendo de que, según les ha trasladado la empresa, esta no interpreta el proyecto como cerrado.