La Región de Murcia, con más de un 15% de extranjeros, no cuenta con ningún concejal migrante

Este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, un colectivo muy importante en la Región de Murcia, puesto que representan más del 15% de la población, según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia a 1 de enero de 2024. Comisiones Obreras eleva el porcentaje hasta el 16,08% (256.231 personas de más de 1,5 millones). Sin embargo, pese a su peso demográfico, en la actualidad no existe en la Comunidad ningún representante público de los ciudadanos de origen extranjero: ni en la Asamblea Regional ni en ninguno de los 45 ayuntamientos.

En total, existen 769 concejales en la Región de Murcia, por lo que a la población migrante, que representan el 15% de la población, le corresponderían 115 ediles. Aquí viven, aquí cumplen con sus obligaciones y pagan impuestos, pero no tienen presencia en la toma de decisiones.

Abdelghani Tabet Namoussi, secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM. / PSRM

El Partido Popular, formación más votada de la Región, ni siquiera cuenta con ningún cargo orgánico migrante, según confirman desde el PPRM. Lo mismo ocurre en Podemos. Sin embargo, PSOE, Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Vox cuentan con unos pocos cargos orgánicos de fuera de España, procedentes de países como Marruecos, Egipto, Estados Unidos, Reino Unido y Chile.

En el Partido Socialista hay hasta tres cargos orgánicos con procedencia migrante. Se trata de Ashraf Dewydar, secretario de Inmigración en el municipio de Murcia; Favour Goncim, secretaria general de Juventudes Socialistas de Alcantarilla; y Abdelghani Tabet Namoussi, secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM-PSOE.

El primero tiene nacionalidad española desde hace veinte años, aunque es de origen egipcio. Padre de tres hijos, trabaja en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Favour Goncim nació en Nigeria y también se nacionalizó después de renunciar a la identidad africana, mientras que Tabet Namoussi, de origen marroquí, también cuenta con DNI español. Este último llegó a España en 1997 y comenzó a trabajar en el campo, a pesar de ser licenciado en Derecho en su país y haber estado trabajando como agente bancario. En la actualidad, se dedica a los Servicios Sociales en Cartagena. El secretario de Migraciones del PSRM está seguro de que su partido es el que más apuesta por la integración de personas migrantes en la sociedad porque "cree en la diversidad cultural", y mira con envidia lo ocurrido en la ciudad de Nueva York, donde un musulmán acaba de ganar la Alcaldía. "Ojalá que algo termine pasando aquí", afirma.

Favour Goncim, secretaria general de Juventudes Socialistas de Alcantarilla, junto a la diputada del PSRM María Dolores Martínez Pay. / PSRM

Aunque nació en España, cabe destacar que la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez Bishop, le debe su segundo apellido a su madre, nacida en Guinea Ecuatorial, por lo que se trata de una regidora migrante de segunda generación. Ella misma manifestó a esta redacción tras arrebatar a la alcaldesa del PP el bastón de mando en una moción de censura que se sentía "muy orgullosa" de que alguien con sus orígenes tomara el poder "porque es un reflejo de la diversidad de la sociedad de la Región de Murcia, de España y de todos sitios".

Izquierda Unida-Verdes es el único partido que sí que cuenta con una representante extranjera en las instituciones, aunque no se encuentra en la Región. Se trata de Margarita Guerrero Calderón, que ya fue la primera concejala extranjera en el Ayuntamiento de Murcia a través del Grupo Municipal Cambiemos Murcia durante los años 2015 y 2019. En la actualidad, es directora del Instituto de la Juventud (Injuve).

Entre los cargos orgánicos, IU-V cuenta también con John David Hernández, responsable de Organización a nivel regional, y con Dominic David Skerrett, responsable de Prensa. Tienen la nacionalidad de Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente.

John David Hernández nació en Hawái, ya que su padre, norteamericano, estaba destinado allí. Tras casarse con una madrileña, la familia se mudó a España en 1993, cuando el dirigente de IU-V tenía once años, y, seis años después, se instalaron en la Región. Para él, que no haya extranjeros en ninguna concejalía de la Región es un claro "déficit" por culpa de los "malos resultados" que obtuvo su partido en las últimas elecciones en varios municipios en los que sí que contaban con migrantes en sus listas electorales. "Esperamos poder ponerle solución de cara a 2027", afirma.

Margarita Guerrero Calderón es directora del Injuve. / Injuve

En la formación de Santiago Abascal, cuyo mensaje en contra de la migración irregular es uno de los ejes de su discurso, hay un chileno como delegado del partido del barrio murciano de La Flota (Murcia): Alain Louis Chanceaulme López. "Me enamoré de España en los ochenta y siempre quise acabar aquí", cuenta este arquitecto de profesión nacido en Viña del Mar. Llegó a Cataluña para quedarse en 2003 y dos años después se trasladó a la Región, ya casado, y en pleno 'boom' de la construcción. En la actualidad, también tiene doble nacionalidad.

Algunos británicos ya pasaron por los consistorios

Las cifras de migrantes en cargos públicos y orgánicos de los partidos con representación en la Región son irrisorias si se tiene en cuenta que las comarcas agrícolas en la Región se sostienen con inmigrantes: en Mazarrón hay un 37,6% de extranjeros; en Los Alcázares, un 36,2%; y en Torre Pacheco, un 29,2%. El contingente más numeroso es el de ciudadanos procedentes de Marruecos, (93.457), seguido de británicos (16.583), colombianos (15.531) y ecuatorianos (14.862). Además, la edad media de los marroquíes es de 33,4 años, por lo que se trata de población que está en edad activa, productiva y reproductiva. Lo mismo ocurre con la población procedente de Latinoamérica.

Aunque ahora no hay ediles extranjeros en las corporaciones locales, sí que los ha habido en legislaturas anteriores. En los años noventa y principios de los 2000, cuando empezaba a crecer la población extranjera en la Región, aparecen los primeros concejales no nacidos en España, casi siempre vinculados a partidos locales o plataformas vecinales de municipios con alta inmigración.

Las localidades pioneras fueron Mazarrón, Torre Pacheco y Los Alcázares, donde muchas personas procedentes de Reino Unido y de Europa del Este empezaron a integrarse en la política municipal.