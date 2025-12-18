El Gobierno regional vota en contra del Plan de Sequía de la Cuenca del Segura

El Gobierno regional ha demandado en el Consejo Nacional del Agua que, en el cuarto ciclo de planificación hidrológica, el cálculo de los caudales ecológicos se realice con criterios homogéneos para todas las cuencas españolas.

El director general del Agua, José Sandoval, solicitó en el turno de ruegos y preguntas que “no se repitan situaciones como las vividas en el anterior ciclo en el que se fijaron caudales desproporcionados en el tramo del río Tajo que afecta al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura”.

Sandoval demandó que en la futura planificación imperen los criterios técnicos frente a los ideológicos en referencia a los caudales fijados en el alto Tajo que supondrán la pérdida del 50 por ciento de los envíos de agua a la Región de Murcia, Alicante y Almería.

Voto en contra

“Desde el Gobierno regional nos oponemos al Plan Especial de Sequías de la Cuenca del Segura”, afirmó Sandoval durante la reunión. Señaló que el Ejecutivo no se opone a la política de sequías asegurando que es imprescindible contar con planes eficaces. “Lo que no podemos aceptar es un plan que, tal y como está redactado, no es técnicamente robusto ni garantiza objetividad, equidad territorial, ni seguridad jurídica”.

“Esta semana lo hemos podido ver en las decisiones adoptadas en la Comisión de desembales de la Confederación. Se vuelve a optar por las restricciones a los agricultores para paliar las deficiencias técnicas que tiene el plan. Seguiremos reclamando una revisión técnica seria, dialogada y rigurosa que deje atrás políticas que solo apuestan por recortes y restricciones”, afirmó el director general del Agua.

Sandoval también denunció que el Plan de Sequías se está "convirtiendo en un atajo para introducir restricciones estructurales ni para normalizar la escasez". “Debe ser un instrumento operativo, transparente y adaptado a la realidad de la cuenca”, insistió

Además, afirmó que el actual plan de sequía de la cuenca "se apoya en indicadores poco adecuados para un sistema tan complejo y regulado como el del Segura, y vincula de forma casi automática esos indicadores a decisiones muy sensibles, como la variación del régimen de caudales ecológicos o la declaración de sequía prolongada".

El director general también destacó que el Plan “no incorpora de forma adecuada realidades esenciales del sistema”, como el carácter hiperanual de la regulación del Segura, el papel del trasvase Tajo-Segura y de su regla de explotación, o la reducción efectiva de recursos derivada del vigente Plan Hidrológico del Tajo, “lo que invalida previsiones y cuadros de recursos”.