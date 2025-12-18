Encuentro Prear: un reconocimiento a empresas y centros que impulsan la acreditación profesional

Hay políticas públicas que no se suelen anunciar por todo lo alto, pero que cambian trayectorias vitales. El ‘Encuentro Prear: Impulso para la Acreditación y el Futuro Profesional’ celebrado este miércoles en el IES La Flota de Murcia fue una de esas citas en las que se puso nombre y método a una realidad silenciada durante años: la de miles de personas con oficio, experiencia y saber hacer que no figuraban en ningún título oficial. Acreditarlas con el Procedimiento Prear no es solo ordenar expedientes; es ajustar el mercado laboral a la vida real.

Bajo el lema «Empresas y centros unidos por el talento», el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (Icuam), en colaboración con La Opinión, reunió a responsables educativos y empresas para visibilizar un procedimiento que ha dejado de ser marginal para convertirse en una palanca de cohesión social, productividad y empleo.

Foto de familia de las empresas distinguidas en el ‘Encuentro Prear’. / JUAN CARLOS CAVAL

La jornada arrancó con un taller abierto a la ciudadanía para facilitar la inscripción de solicitudes en el procedimiento Prear, para que todas aquellas personas que llegan con años de experiencia laboral a cuestas pudieran salir con un itinerario claro para convertirla en acreditación oficial.

En el salón de actos, el relato se articuló en torno a una idea central: el Prear no es un trámite, sino un sistema público que escucha, ordena y acompaña. Un proceso sostenido por una estructura «sólida, rigurosa y cercana», capaz de transformar experiencia en oportunidad. Ese trabajo, se recordó, tiene un nombre propio: el Icuam, organismo encargado de coordinar e impulsar este procedimiento en la Región de Murcia.

L. O.

Reconocimiento a centros

Tras la bienvenida por parte de la presentadora, María Pina, tuvo lugar la entrega de placas a los centros educativos que se incorporan a la Red de Puntos de Información Prear. Institutos y centros integrados de FP de toda la Región que actuarán como puertas de entrada para cualquier persona que, sin titulación, quiera acreditar sus competencias profesionales.

Recibieron reconocimiento: IES Sanje (Alcantarilla), Villa de Alguazas (Alguazas), Gil de Junterón (Beniel), Felipe de Borbón (Ceutí), Los Albares (Cieza), Santa María de los Baños (Fortuna), Sangonera la Verde (Sangonera la Verde), Cañada de las Eras y Goya (Molina de Segura), García Alix, Infante, Ramón y Cajal, Aljada, La Flota y Sierra de Carrascoy (Murcia), Octavio Carpena Artés (Santomera) y La Florida (Las Torres de Cotillas), junto a los centros integrados CIFP Carlos III, CIFP Hespérides, CIFP Politécnico de Cartagena y CIFP Escuela de Hostelería y Turismo (Cartagena), CIFP Politécnico de Murcia y CIFP Lorca.

Gil de Junterón y CIFP Carlos III. / Juan Carlos Caval

Empresas distinguidas

El encuentro dio también visibilidad al compromiso empresarial con la acreditación masiva de competencias. Fueron reconocidas: Martínez Nieto S.A., STV Gestión S.L., Fundación Centro Especial de Empleo Aidemar, Metalmecánicas Herjimar S.L., Fundownplant S.L., Hozono, Vrio Mobility, Arrixaca Tragsa, Jisap, Catering Antonia Navarro, Paradores, El Limonar de Santomera, El Dulze, Alimer y Limcamar.

Limcamar. / Juan Carlos Caval

4.600 solicitudes

«Hoy celebramos la unión entre centros educativos y empresas bajo un objetivo común, reconocer el talento y la experiencia profesional», aseguró el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Javier Navarro durante su discurso de clausura del evento.

«En 2025 se produjeron 4.601 solicitudes, que suponen 18.527 estándares de competencia profesional acreditados», detalló el consejero, lo que representa «un incremento de un 847% respecto al año anterior». A ello se suma una reducción drástica de los plazos de tramitación, «pasando de 373 días que teníamos en 2023 a poco más de 100 días en 2025», y la implicación de una veintena de empresas con previsión de acreditar a más de 7.000 trabajadores.

El consejero destacó además las mejoras introducidas en el procedimiento: una nueva web con videotutoriales, el desarrollo de un chatbot, una aplicación de gestión moderna y el respaldo del decreto ley de simplificación administrativa. También recordó el apoyo económico a los participantes, con 90.000 euros en ayudas que permitieron compensar gastos de desplazamiento y material.

Todo ello se enmarca en un contexto de «expansión de la Formación Profesional en la Región». «De 32.200 plazas en 2021, hemos pasado a 46.800 en el presente curso», explicó, «con un crecimiento del 45% y datos de empleabilidad que sitúan a la Región a la cabeza nacional en inserción laboral de titulados de grado medio con un 44% -ocho puntos por encima de la media nacional- y en posiciones destacadas en grado superior y básico».

El Prear aparece así como la otra cara de una misma moneda. «La acreditación y la formación profesional son dos caras de la misma moneda, talento, empleo y futuro», resumió el consejero, comprometiendo su continuidad y ampliación.

El encuentro se cerró con una comida compartida entre centros y empresas.