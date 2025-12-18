Política
En directo, sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional
La Opinión
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Interpelación en Pleno sobre desarrollo de actuaciones de apoyo a las familias y los menores en situación de vulnerabilidad (INTE-0127), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre variaciones presupuestarias producidas en el presupuesto de la Consejería de Salud en los últimos años (INTE-0167), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Interpelación en Pleno sobre autorización de un gasto de tres millones de euros para el Programa de Ayudas destinado a fomentar la Innovación mediante la Transformación Digital de las Empresas de la Región de Murcia (INTE-0140), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre razón por la cual el Gobierno regional ha excluido de las ayudas de 7 millones de euros para agricultores y ganaderos por la sequía, anunciadas por el Gobierno regional a través de los medios de comunicación oficiales de la propia CARM (INTE-0160), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Interpelación en Pleno sobre ayudas para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (INTE-0128), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas para establecer distancias mínimas de los salones de juego a centros educativos (POPL-0615), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre dotación de material de los Grados de Formación Profesional en la Región de Murcia (POPL-0617), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre aportación de las personas de origen extranjero a la economía regional (POPL-0616), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre relación de la reducción de los veneros de agua en la pedanía de Caneja con el riego de las uvas sin hueso en invernaderos (POPL-0618), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre aportación del nuevo “Investor Care Center” a la Estrategia Regional de Atracción y Acompañamiento de Inversiones (POPL-0573), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre actualización de protocolos de actuación ante la presencia de posibles focos de peste porcina africana en la Región (POPL-0619), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre inversión en carreteras en el término municipal de Cartagena (POPL-0513), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas previstas para evitar que casi quince mil contratos de alquiler suban más de 1.000 euros el próximo año en la Región de Murcia (POPL-0620), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre subvenciones para mejoras paisajísticas en Cehegín y Caravaca de la Cruz (POPL-0510), formulada por el grupo parlamentario Popular
