Dimas Gimeno: "Invertir es un arte"

“Invertir es un arte. Para invertir no vale cualquiera. Si quieres introducirte en ese mundo, asesórate con los mejores”. Este fue uno de los consejos que ha lanzado esta mañana Dimas Gimeno, ex director general de El Corte Inglés y presidente de WOE Concept y Kapita, durante la mesa redonda de expertos organizada por Inversus con motivo de su convención anual.

En esta jornada, celebrada en El Portón de la Condesa y que ha servido para conmemorar el quince aniversario de la compañía murciana dedicada a la financiación y las inversiones alternativas, los prestigiosos economistas intervinientes en el debate han coincidido en destacar la trascendencia de la educación financiera desde edades tempranas. Especialmente contundente se mostró, en este aspecto, Gonzalo Bernardos, profesor titular del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, quien aseguró que “falta mucha educación financiera y también educación en general” y se lamentó de que “hay alumnos de tercer curso en las universidades que son básicamente incultos; estudiantes que piensan que la universidad consiste en superar exámenes y no en aprender, en formarse”.

La jornada ha servido para conmemorar el quince aniversario de la compañía murciana dedicada a la financiación y las inversiones alternativas / La Opinión

José Joaquín Vicente, CCO de Inversus, insistió en la misma línea en que hay personas a quienes no les interesa formarse en finanzas y señaló que “no hay más ciego que quien no quiere ver. No podemos imponer educación financiera a quien no quiere formarse”, por lo que aconsejó que lo fundamental en estos casos “es dejarse asesorar por quien sabe”.

Elizabeth Wakefield, directora general de Finanzas Conscientes y una de las voces más influyentes en materia de finanzas desde las redes sociales, explicó que ella había llegado a impartir clases de educación financiera a niños desde los seis años de edad. “Estaban incluso más motivados que los adultos y asumen conceptos que les van a quedar grabados para toda la vida y que en un futuro les ayudarán a tomar mejores decisiones en ese ámbito”.

El consejero de Economía del Gobierno de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, señaló que él mismo ha participado en jornadas educativas en centros escolares de la Región, dirigidas a alumnos de ocho a diez años, que consideró claves para que puedan interiorizar conceptos económicos de gran valor para su futuro.

Ese déficit en materia de formación en finanzas, destacó el exfutbolista profesional Julio Álvarez, socio de la agencia PH Sports, es especialmente sangrante en el caso de deportistas de éxito, “a quienes nadie les explica que ese mundo se acaba y que es fundamental que sepan planificar a medio y largo plazo. Y es que, con esa planificación, es posible garantizar tus rentas y tu futuro”. Álvarez dejó una frase de enorme valor para los asistentes, entre los que se contaban más de 120 empleados y agentes de Inversus en toda España: “Al fútbol y a las finanzas se juega con la cabeza”.

Convención anual de Inversus / La Opinión

El socio-director de Retalent, Luis Lara Arias, dejó constancia de que uno de los retos a los que se enfrentan muchas compañías, sobre todo las empresas familiares, es la capacidad de tomar decisiones ágiles y acertadas para orientar su futuro y para realizar la transición generacional. “Es ahí donde empresas como Inversus pueden prestarles un gran servicio de asesoramiento y orientación”.

Al margen de la educación financiera, considerada imprescindible por todos los intervinientes, se analizaron otras cuestiones tan relevantes como la democratización de las inversiones, gracias a los servicios ofertados por compañías como Inversus y a la entrada en juego de nuevas herramientas tecnológicas, como las plataformas de tokenización.

De la mano de Marienca Fernández, que ejerció como moderadora de la mesa redonda, se analizaron igualmente otras cuestiones de gran interés, como la evolución del mercado financiero en los últimos años, los cambios en el perfil del inversor y en la demanda de capital por parte de empresas y ‘startups’, la inversión tradicional y las nuevas alternativas…

Respecto de esta última cuestión, Gonzalo Bernardos fue lapidario al advertir de que “los bancos, muchas veces, crean una cartera modelo de inversiones en la que priorizan sus intereses y no los de sus clientes. Por eso son básicos los gestores de patrimonio como Inversus, que lo que hacen es intentar que sus clientes ganen dinero con el menor nivel de riesgo posible”.

Gonzalo Bernardos fue uno de los participantes de la convención / La Opinión

También se analizó el papel que desempeñarán en materia de inversión algunas de las nuevas herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial. En esta línea, el fundador y CEO de Acció Preventiva, Xavier Pladevall, indicó que “la IA no es el futuro, es un esplendoroso presente y es imprescindible subirse a ese carro”. Y destacó el papel de las herramientas tecnológicas para motivar a las nuevas generaciones.

Más crítico en este sentido se mostró Gonzalo Bernardos, quien manifestó que “la IA en materia de inversión es solo propaganda; hace muchos años que en esa materia se trabaja con modelos matemáticos muy avanzados y tradicionalmente no han dado grandes resultados. En lo referente a las inversiones, la IA no es mejor que los modelos econométricos muy sofisticados que ya se utilizan”.

Fue Dimas Gimeno quien dejó sentado que, en ese ámbito, “el conocimiento solo lo da la experiencia y además es necesario fracasar, porque solo quienes ya han fracasado antes tienen el conocimiento suficiente para decidir bien”.

Gonzalo Bernardos incidió en ese argumento al destacar que “cuanto más fracasos superes, más capaz serás y más éxito tendrás, porque aprenderás lo que no tienes que hacer”.

El CEO de Inversus, José Manuel Fernández, se mostró muy satisfecho y orgulloso por el altísimo nivel de la jornada y destacó que "la formación de los empleados y agentes de la compañía es una de las grandes prioridades del grupo, pues solo desde el conocimiento exhaustivo y el impulso de la meritocracia es posible ofrecer la mejor atención a nuestros clientes”.