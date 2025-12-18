El Gobierno regional cofinanciará con casi 3 millones de euros la creación de nuevas comisarías en siete municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones de casi 3 millones de euros (2.883.102 euros) para construir nuevas comisarias de Policía Local en los municipios de Murcia, Cartagena, JumillaCiezaFortunaAlguazas y Pliego. Se trata de ayudas directas a los ayuntamientos para ejecutar obras que "permitirán contar con nuevas dependencias policiales modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del servicio", explicó el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El objetivo es "reforzar la seguridad ciudadana, apoyar a los ayuntamientos y garantizar que nuestros policías locales tengan las mejores acciones a su disposición", añadió.

Desde el Ejecutivo autonómico informan de que los beneficiarios de las subvenciones son los municipios que manifestaron de forma expresa su intención de licitar estas obras en el primer semestre de 2026 y solicitaron colaboración económica para ello. Así, la aportación del Ejecutivo regional cofinanciará proyectos que suman una inversión global de 6.211.328 euros.

En Murcia, se adecuarán distintas estancias del Centro Integral de Seguridad de El Palmar para destinarlas al servicio de Policía Local

En cuanto al proyecto del Ayuntamiento de Murcia, se adecuarán distintas estancias del Centro Integral de Seguridad de El Palmar para destinarlas al servicio de Policía Local. Para ello, la Comunidad aportará 430.000 euros, mientras que la suma total del proyecto asciende a 1.174.263 euros. Idéntica ayuda de 430.000 euros recibirá el Ayuntamiento de Cartagena para la construcción del nuevo Cuartel en La Aljorra, cuyo presupuesto asciende a 1.250.000 euros.

En el caso del Ayuntamiento de Jumilla, ingresará 600.000 euros de subvención de la Comunidad para financiar la construcción de un nuevo edificio que albergará las dependencias de la Policía Local en la calle Ingeniero de la Cierva. El presupuesto total del proyecto asciende a 2.270.488 euros.

Por lo que respecta a Cieza, se rehabilitará el antiguo edificio de la lonja para habilitar la nueva comisaría, con una subvención de 600.000 euros que cubrirá casi de forma total el coste de 650.000 euros del proyecto.

Asimismo, los consistorios de Fortuna y de Pliego se beneficiarán de una ayuda de 300.000 euros respectivamente para costear la práctica totalidad de sus proyectos. En Fortuna se llevará a cabo el acondicionamiento y remodelación de un espacio en el antiguo centro de salud para nuevas dependencias de seguridad, con un coste total de 334.703 euros, mientras que el Ayuntamiento de Pliego tiene previsto acondicionar la planta baja de la actual guardería pública para su uso como dependencias policiales, con un presupuesto de 308.772 euros.

Por último, el Gobierno regional ha concedido una subvención de 223.102 euros al Consistorio de Alguazas para financiar íntegramente las obras de adaptación de la planta baja del edificio del consultorio local del barrio del Carmen para albergar las nuevas dependencias de Policía Local. El plazo de ejecución de las actuaciones es de dos años a contar desde el pago de la ayuda.

El portavoz destacó que estas ayudas se suman a los casi 3 millones y medio de euros para que las policías locales tengan más medios a su disposición, como drones, sistemas de videovigilancia o nuevos vehículos. "Y vamos a continuar poniendo en marcha medidas con ese objetivo dentro de la Estrategia Región de Murcia Más Segura", adelantó.

Casi 4 millones para personas mayores y con discapacidad

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de casi 4 millones de euros en materia de Política Social para beneficiar de forma directa a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

Son tres medidas. La primera de esas medidas va dirigida a mejorar los servicios que prestan los ayuntamientos a las personas mayores en poblaciones rurales. "Hablamos de 1.600.000 euros para financiar actividades que fomenten el envejecimiento activo, programas de rehabilitación, atención psicológica o apoyo a cuidadores", explicó Ortuño.

Ayuntamientos y mancomunidades podrán contratar más trabajadores sociales

La segunda medida refuerza los equipos de trabajo social de los ayuntamientos y mancomunidades con una inversión de 1.100.000 euros. "Estos fondos van a permitir contratar más trabajadores sociales y dotarlos de medios informáticos para su trabajo diario", aseguró el portavoz del Gobierno, añadiendo que el objetivo "es doble: por un lado, mejorar la gestión de la dependencia y, por otra parte, garantizar que los procedimientos se tramiten con mayor rapidez y con mayor eficacia desde el ámbito local".

Finalmente, la tercera línea de ayudas asciende a 1 millón de euros destinados a organizar actividades de ocio y tiempo libre adaptadas para las personas con discapacidad que se encuentran dentro del sistema de atención a la dependencia. "Hablamos de salidas culturales, excursiones o talleres", resumió.

En el área de Educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado 6.900.000 euros para financiar el funcionamiento de 36 escuelas infantiles en 21 municipios. "Este acuerdo nos va a permitir mantener casi 3.000 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años que fueron creadas con unos fondos europeos que ahora finalizan. Se trata de una apuesta clara, decidida y firme del gobierno del presidente López Mira para garantizar una educación de calidad desde las primeras etapas y facilitar la conciliación familiar", señaló Ortuño.

Subida salarial al personal de la UMU y UPCT

El Consejo de Gobierno ha aprobado 1.400.000 euros en ayudas directas para las cooperativas agrarias que han resultado más afectadas en los últimos años por la sequía prolongada y el pedrisco. "Son subvenciones de 200 000 euros para cada una de las siete cooperativas del Altiplano, Río Mula y Noroeste, que han sufrido pérdidas muy importantes en sus producciones, especialmente en el viñedo, la fruta de hueso y la almendra", agregó.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también un conjunto de medidas que suman casi 9 millones de euros para apoyar a pymes, autónomos y emprendedores de la Región de Murcia. Ortuño destacó los 5 millones de euros para una convocatoria de ayudas que dará a las empresas un impulso a la hora de hacer inversiones para modernizar sus instalaciones, incorporar tecnología o mejorar sus procesos internos. También se ha dado luz verde a una convocatoria de 3.000.000 euros en subvenciones a incubadoras de empresas con experiencia a la hora de acompañar y acelerar nuevos proyectos de nuestras pymes.

También se ha aprobado la concesión de 2.400.000 euros para hacer efectiva la subida salarial del 0,5% al personal de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. "Quiero destacar que este incremento retributivo supone un esfuerzo presupuestario adicional para la comunidad que asumimos íntegramente con fondos propios", subrayó.