El Colegio de Médicos reclama un nuevo hospital de referencia que sustituya a la Arrixaca

El Hospital Virgen de la Arrixaca, centro de referencia de la Sanidad murciana, se ha quedado pequeño. En ello coinciden numerosos jefes de servicio del principal hospital de la Región de Murcia, quienes intentan a diario sacar adelante la asistencia que requieren los ciudadanos superando numerosos obstáculos de espacio, falta de personal y medios.

Ante las peticiones de ampliación y de sacar del cajón el Plan Director de la Arrixaca, anunciado en 2019 con una inversión de cien millones de euros y que la pandemia de covid relegó a un segundo plano, el Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha dado un paso adelante y se ha posicionado reclamando para la Comunidad una 'nueva Arrixaca'.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciaba el inicio de los trámites para sacar a licitación las obras del nuevo Hospital de Día Oncológico de la Arrixaca, una infraestructura muy necesaria y demandada por los profesionales del servicio de Oncología ante los problemas de espacio que tienen en las actuales instalaciones, en las que reciben cada día en consulta a cerca de 300 pacientes y a otros 120 que acuden al hospital de El Palmar a recibir los tratamientos oncológicos. Las estrecheces les han llevado a tener que desdoblar de nuevo consultas y citar a usuarios en horario de tarde.

Sobre la mesa aún queda la necesidad de ampliar el bloque quirúrgico, el servicio de UCI y las Urgencias, entre otras unidades que han quedado encajonadas.

El presidente del órgano colegial, Francisco Miralles, ha mantenido una reunión con su Consejo Asesor, un encuentro de trabajo en el que se han abordado cuestiones estratégicas para mantener una asistencia de calidad en la Región de Murcia y para reforzar la profesión. Entre ellas ha tenido un peso especial la necesidad que existe de contar con un nuevo hospital de referencia. En este sentido, desde el Colegio de Médicos indican que los asistentes al encuentro "han coincidido en la urgencia de construir un gran hospital regional que responda al incremento de las necesidades asistenciales de la población, sustituya al Virgen de la Arrixaca y dé cobertura al resto de necesidades en atención hospitalaria que demanden los ciudadanos de toda la Región de Murcia en el futuro".

El modelo que buscan es el que se ha seguido en otras comunidades de España con centros de referencia, en las que se han levantado nuevos hospitales desde cero. Este es el ejemplo de La Fe en Valencia o el Puerta de Hierro en Madrid.

El Plan Director de la Arrixaca quedó 'aparcado' tras la pandemia de covid

Entre los integrantes de este Consejo Asesor se encuentran el jefe de Cirugía General de la Arrixaca, Pablo Ramírez; el jefe de servicio de la UCI de este mismo hospital, Rubén Jara; el jefe de Psiquiatría, Francisco Toledo; y el jefe del servicio de Microbiología, Manuel Segovia. También les han acompañado el jefe de Urología de la Arrixaca, Pablo Guzmán; el de Anestesiología y Reanimación, Carlos García Palenciano; y el de Ginecología y Obstetricia, Anibal Nieto; así como el jefe de Cardiolgía del Hospital Reina Sofía, Tomás Vicente; y las doctoras María Teresa Herránz, Virginia Izura, y Laura Cánovas, entre otros profesionales.

Reunión del Consejo Asesor del Colegio de Médicos de la Región de Murcia. / L.O.

Una facultad única para Medicina

El Consejo Asesor también ha acordado solicitar la incorporación del Colegio de Médicos a la Comisión Mixta de la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud, con el fin de participar de manera directa y activa en decisiones de relevancia para la formación de los médicos en el sistema sanitario regional.

Además, "con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria" en la Región, los miembros del Consejo han remarcado la necesidad de promover una facultad única para la titulación de Medicina, de la que no formen parte otras categorías profesionales del ámbito sanitario, "con el objetivo de asegurar una formación académica sólida, específica, homogénea y de excelencia".

En el ámbito de las competencias profesionales, alerta del "grave riesgo" que puede suponer para la población que "personas no capacitadas realicen funciones de diagnóstico o tratamiento". Por ello, ha acordado reforzar las acciones de información, canales de denuncia y concienciación dirigidas a la población para proteger la seguridad de los pacientes.

Paralelamente, han ahondado en la necesidad de profesionalizar las retribuciones de los cargos de gestión y dirección, dado que, según advierte el Consejo, asumir estos puestos suele conllevar una pérdida económica y limitaciones en la actividad asistencial, lo que desincentiva la participación de profesionales preparados y con experiencia en este sector. Por ello, han establecido la importancia de consolidar formación específica en liderazgo y gestión, proponiendo avanzar hacia una escuela pública de formación directiva sanitaria.

Sobre las últimas movilizaciones protagonizadas por la profesión médica y facultativa contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad para obtener mejoras en las condiciones laborales, el Consejo Asesor insiste en la necesidad de unión del colectivo médico y las organizaciones que les representan.