Aumentan las muertes por accidente de tráfico y bajan por suicidio en la Región de Murcia

La Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del INE -Instituto Nacional de Estadística- no sólo incluye las muertes causadas por enfermedad sino también aquellos fallecimientos por causas externas. Así, el pasado año se registraron en la Región de Murcia un total de 431 fallecimientos por este motivo, una cifra similar a la que se dio en el año 2023, cuando se contabilizaron 424 casos.

De ellas, las más numerosas son los suicidios, con 105 fallecimientos el pasado ejercicio en la Comunidad, seguidas de las muertes por caídas accidentales, con 100 casos; los accidentes de tráfico, con 85 fallecidos; y los ahogamientos y sumersiones, con 54 muertes.

Las muertes por accidentes de tráfico han sufrido un importante aumento en el último año al pasar de las 63 contabilizadas en 2023 a las 85 del pasado ejercicio 2024. Por grupos de edad, el mayor número de fallecimientos en carreteras se produjo en personas de 30 a 39 años, con 13 muertes; así como de 15 a 29 años, con 12 defunciones; y de 50 a 54 años, con diez casos.

También crecen los fallecimientos por caídas accidentales, que pasan de 78 a 100 en un solo año, así como las defunciones por envenenamientos accidentales con psicofármacos o drogas, que se incrementan hasta los 31 casos en 2024, frente a los 28 contabilizados un año antes. En otras causas también destacan los casos de covid, enfermedad que provocó la muerte de 146 murcianos el pasado año, y las muertes súbitas infantiles, que aunque sólo fueron cuatro, suponen un aumento importante frente a las de 2023, cuando solo hubo un único caso.

En términos generales, durante el pasado año fallecieron 11.708 personas en la Región de Murcia, un 5% menos que en 2023.

Las muertes por suicidio bajan por segundo año

Una de las cifras que desciende en el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de defunción en España es la de muertes por suicidio, que se sitúa en 3.953 frente a las 4.116 de un año antes. En el caso de la Región de Murcia, los fallecimientos por esta causa se situaron en 2024 en 105, frente a los 118 que se contabilizaron en 2023. Esto lleva a que las defunciones por este motivo desciendan por segundo año consecutivo en la Comunidad, frente a los 137 casos que se registraron en 2022 o los 123 que se registraron un año después de la pandemia de covid.

Por edades, la mayoría de los casos se dan en la franja de 50 a 54 años, con 18 fallecimientos; seguida de las personas de 55 a 59 años, con 16 muertes; las de 30 a 39 años, con 13 casos; o las de 40 a 44 años, con 10 decesos. Además, se observan diferencias por sexo. De los 105 casos contabilizados el pasado año en la Región de Murcia, 75 correspondieron a hombres y 30 a mujeres. Los profesionales coinciden en afirmar que los hombres tienen una mayor tasa de suicidio, aunque son las mujeres quienes más lo intentan.

La mayoría de los casos se concentran en la franja de 50 a 54 años

Entre jóvenes, el INE registra cinco fallecimientos en el grupo de 15 a 29 años, y llama la atención también la muerte contabilizada por esta causa en mayores de 90 años en la Región de Murcia.

Los casos de autólisis siguen en aumento, según los datos de la propia Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, ya que sólo el pasado año 2024 fueron atendidas en los servicios de Urgencias más de 2.400 murcianos por conducta suicida, la cifra más alta de la última década en la Región.

Si hace una década eran 1.259 los pacientes con conducta suicida los que eran atendidos en las Urgencias hospitalarias murcianas, este 2024 la cifra se duplicó hasta los 2.479 usuarios.

Desde la administraciones se viene trabajando en los últimos años en distintas acciones y campañas para reducir estas cifras, lo que llevó precisamente en 2002 al Ministerio de Sanidad a poner en marcha la Línea 024 de atención a la conducta suicida, un teléfono que funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Se trata de un servicio gratuito y confidencial que va destinado tanto a personas en riesgo de suicidio como a sus familiares y allegados, ofreciéndoles apoyo emocional y orientación por parte de profesionales especializados.

En el año 2023 este teléfono atendió 121.177 llamadas, de las que 2.593 fueron de Murcia. Además, los balances hechos públicos de forma regular por sus responsables permiten hacer una radiografía de la situación y comprobar que el verano, por ejemplo, suele ser una época complicada.